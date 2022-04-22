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الدبيبة يزور تونس الثلاثاء المقبل رفقة وفد وزاري

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 أبريل 2022, 07:53 مساء
الدبيبة يزور تونس الثلاثاء المقبل رفقة وفد وزاري
الدبيبة خلال لقائه قيس سعيد في تونس، 10 نوفمبر 2022، (الإنترنت)
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سيجري رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة زيارة رسمية إلى تونس لمدة أسبوع، بدءا من الثلاثاء المقبل.

وسيرافق الدبيبة، خلال الزيارة، وفد وزاري، حسب قراره الصادر برقم 190 للعام 2022، بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية.

وسيضم الوفد رئيس الأركان العامة محمد الحداد، ورئيس جهاز المخابرات العامة حسين العائب، ووزير الداخلية خالد مازن، ووزير المالية المكلف محمد الشهوبي، ووزير الثروة البحرية عادل سلطان، ووزير الاقتصاد والتجارة المكلف علي العابد، ورئيس جهاز الأمن الداخلي لطفي الحراري، وآمر قوة مكافحة الإرهاب اللواء محمد الزين.

كما سيرافق الدبيبة أيضا وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل عامر، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي حسن، ومستشارا رئيس الوزراء أحمد علي وإبراهيم علي، ومدير عام مصرف الساحل والصحراء أحمد الترهوني، ومدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الطاهر الباعور، ورئيس لجنة مراجعة واعتماد ديون العلاج بالخارج أبوبرك محمد، والناطق باسم حكومة الوحدة محمد حمودة، وستة مرافقين.

زيارة الجزائر
ويوم الإثنين الماضي، أجرى الدبيبة زيارة إلى الجزائر، التقى خلالها الرئيس عبدالمجيد تبون، حيث تناول الطرفان عددا من الملفات أهمها الانتخابات المقبلة في ليبيا، مع «إبراز الدبيبة تصور حكومته لإنجاز هذا المشروع المهم والانتقال بليبيا من المرحلة الانتقالية إلى الاستقرار».

- الدبيبة من الجزائر: الحكومة ستقوم بخطوات رادعة حيال العبث بثروات الشعب الليبي
- الدبيبة يسلم الرئيس الجزائري الإطار العام لخطة عودة الأمانة للشعب لإجراء الانتخابات
- تبون يؤكد للدبيبة دعمه الكامل لحكومة الوحدة الوطنية وإجراء الانتخابات التشريعية
- رئيس الوزراء الجزائري يستقبل الدبيبة والوفد المرافق له بمطار هواري بومدين
- الدبيبة يتوجه إلى الجزائر في زيارة رسمية رفقة وزراء

وأعرب تبون عن دعمه لهذه «الخطوات والتنسيق الدولي بشأنها والتحضير لعقد مؤتمر دولي تستضيفه الجزائر دعما لإجراء الانتخابات في ليبيا»، وفق بيان الرئاسة الجزائرية.

والخطة المعنية أعلن عنها الدبيبة في 12 فبراير الماضي، وتستهدف إجراء انتخابات برلمانية في 30 يونيو 2022، لإنهاء جميع الأجسام السياسية الموجودة.

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