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الصحة: إيقاف منظمات القطاع غير المسجلة بدءا من الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 أبريل 2022, 08:30 مساء
الصحة: إيقاف منظمات القطاع غير المسجلة بدءا من الأسبوع المقبل
اجتماع مسؤولي الصحة مع ممثلي منظمات دولية ومحلية عاملة بالقطاع، 21 أبريل 2022، (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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قال مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عزام حسين إن الوزارة ستوقف عمل المنظمات والهيئات الدولية والمحلية العاملة في القطاع، التي لم تستوف جميع مستنداتها القانونية وتسجيلها لدى الجهات المختصة في الدولة الليبية بدءا من الأسبوع المقبل، وذلك بعدما أعطيت المهلة الكافية لاستكمال إجراءاتها، لكنها لم تلتزم.

جاء ذلك خلال رئاسته اجتماعات موسعا في مقر مركز المعلومات والتوثيق، مع ممثلين لتلك الهيئات والمنظمات؛ لوضع إطار عمل مشترك بين وزارة الصحة والشركاء المحليين والدوليين، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الخميس.

وأكد حسين ضرورة استيفاء المنظمات لإجراءاتها القانونية، قبل الشروع في تنفيذ أي مشروع يخص قطاع الصحة، بما في ذلك الشريك المحلي المنفذ للمشروع على الأرض.

الصحة تحذر من عمل المنظمات دون تنسيق معها
ونبه بعدم التعامل مع أي جهة تابعة للوزارة دون التنسيق المسبق مع مكتب التعاون الدولي، محذرا من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف أن وزارة الصحة تعمل وفق خطط واستراتيجيات، ويجب التنسيق معها في كل ما يخص توريد الأدوية والتدريب، والصيانة، والتجهيز وغيرها من الخدمات، حتى لا تهدر الموارد بطريقة عشوائية وغير مدروسة.

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