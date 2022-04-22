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الأسعار الأسبوعية للعملات الدولية في السوقين الرسمية والموازية (16 – 21 أبريل 2022)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 أبريل 2022, 05:34 مساء
الأسعار الأسبوعية للعملات الدولية في السوقين الرسمية والموازية (16 – 21 أبريل 2022)
أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولا مقابل الدينار (16 أبريل – 21 أبريل 2022).
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تباين أداء العملات العربية والدولية مقابل الدينار الليبي في السوقين الرسمية والموازية حسب التداولات الأسبوعية. 

في السوق الرسمية، ارتفع سعر صرف الدولار يوم الخميس الماضي إلى 4.71 دينار مقابل 4.70 دينار الأحد الماضي. وعاود متوسط سعر صرف اليورو التراجع بفارق 3 قروش مسجلا 5.08 مقابل 5.11 دينار الأحد الماضي، وهبط الجنيه الإسترليني إلى 6.14 دينار مقابل 6.15 دينار أمس، وفق النشرة الرسمية لأسعار العملات الصادرة عن المصرف المركزي.

وبالنسبة لسلة العملات العربية، فلم يطرأ تغيير على أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي، لتسجل 1.25 دينار، و1.28 دينار، و1.55 دينار على الترتيب. واستقر اليوان الصيني عند 0.73 دينار، والليرة التركية عند 0.32 دينار.

ما مقدار التغير الأسبوعي في السوق الموازية؟
وفي السوق الموازية، ارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار، الخميس إلى 4.99 دينار مقابل 4.98 دينار السبت. وحافظت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) على سعر صرف 5.38 دينار، والجنيه الإسترليني 6.54 دينار، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

كما استقرت الليرة التركية عند 0.33 دينار، والدينار التونسي عند 1.65 دينار، دون أي تغيير عن أسعار الصرف المسجلة بين السبت والخميس الماضيين.

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