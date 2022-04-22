جمعية الأعمال الأميركية - الليبية: قلق من حالة عدم اليقين السياسي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب أعضاء جمعية رجال الأعمال الأميركية - الليبية عن قلقهم بشأن حالة عدم اليقين السياسي، وتحشيد الميليشيات، واضطرابات النفط والغاز التي تلقي بظلالها على بيئة الأعمال في ليبيا وتضر بنوعية حياة الشعب الليبي، وفق بيان صادر عن السفارة الأميركية لدى ليبيا.

جاء ذلك خلال استقبال الجمعية، أمس الخميس، المبعوث الخاص والسفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في مائدة مستديرة في واشنطن لمناقشة التطورات السياسية والاقتصادية الراهنة التي تؤثر على العلاقات الأميركية – الليبية، وركز أعضاء الجمعية أيضا على إمكانات ليبيا الهائلة للنمو الاقتصادي.

الشركات الأميركية وتنمية موارد ليبيا

وحسب البيان «ترغب الشركات الأميركية في المساعدة في تطوير وتنمية موارد ليبيا الوفيرة من الطاقة، إضافة إلى الفرص الجديدة في القطاعات الناشئة، بما في ذلك القطاع المالي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتحفيز التنمية الاقتصادية الشاملة وإعادة الإعمار وخلق فرص عمل للشعب الليبي».

وأكد المشاركون مجددا الالتزام بإيجاد حلول مبتكرة وتحسين نفاذ ليبيا إلى الخبرة الأميركية لمواجهة كبرى التحديات التي تواجهها. وشكرت السفارة لعملها على تعزيز العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وليبيا بما يمكن أن يساعد الشعب الليبي على تحقيق إمكانات دولتهم.

واشنطن واهتمام بالاقتصاد الليبي

وتبدي واشنطن اهتماما بالاقتصاد الليبي والفرص المهدرة في البلاد منذ أكثر من عشر سنوات، فقد بحث محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، مع نورلاند، ونائب مساعد وزير الخزانة إريك ماير، المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي ودعم المؤسسة الوطنية للنفط وتوفير الموارد المالية لزيادة مستوى إنتاج النفط الخام.

وأضاف بيان نشره المصرف عبر صفحته على «فيسبوك»، الخميس، أن الاجتماع الذي جرى عبر الفيديو يوم الثلاثاء الماضي، تطرق إلى استمرار الصرف للنفقات العامة لتوفير الاحتياجات الأساسية والضرورية للمواطن الليبي لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية، وما ترتب عليها من ارتفاع الأسعار ونقص إمدادات الطاقة.