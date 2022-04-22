«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من البريقة إلى درنة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية نشطة على الساحل الممتد من البريقة إلى درنة، تتحول إلى شمالية غربية، مساء اليوم الجمعة، على ساحل الخليج، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

- السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على ساحل سرت مع احتمال لسقوط أمطار متفرقة.

- الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و 1.25 متر.

- البحر خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.