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«الأرصاد»: طقس متقلب على الشمال الشرقي مصحوب برياح قوية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 أبريل 2022, 11:11 صباحا
«الأرصاد»: طقس متقلب على الشمال الشرقي مصحوب برياح قوية
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود، اليوم الجمعة، أجواء متقلبة على مناطق الشمال الشرقي مصحوبة برياح نشطة إلى قوية أحيانًا وارتفاع في درجات الحرارة، فيما تشهد مناطق الشمال الغربي انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة.

رأس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب. 
- الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة. 
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:
- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر.
- الرياح: جنوبية شرقية نشطة إلى قوية قد تصل سرعتها إلى 60 كم/س مثيرة للأتربة والغبار، مع هبوط في الرؤية الأفقية، وتتحول الرياح غدًا إلى شمالية غربية على أغلب المناطق، معتدلة السرعة.       
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين30 و35 درجة مئوية.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح: شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة. 
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و37 درجة مئوية، ولا تتجاوز 30 درجة على غدامس.

الكفرة- السرير- تازربو:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا ما قد يتسبب في إثارة الأتربة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و38 درجة مئوية. 

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