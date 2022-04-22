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«الكهرباء»: السيطرة على حريق بمزرعة ملاصقة لمحطة جنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 أبريل 2022, 10:07 صباحا
«الكهرباء»: السيطرة على حريق بمزرعة ملاصقة لمحطة جنوب طرابلس
السيطرة على حريق بمزرعة ملاصقة لمحطة جنوب طرابلس، 21 أبريل 2022. (شركة الكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء السيطرة على حريق شب، مساء أمس الخميس، بالمزرعة الملاصقة لمحطة جنوب طرابلس الغازية.

وتلقت إدارة السلامة العامة بلاغًا من يفيد بوجود حريق بالمزرعة عند الساعة الرابعة والربع عصر الخميس، ليتقرر توجيه مناوبي قسم الإطفاء والإنقاذ إلى موقع الحريق مباشرة للعمل على إطفائه، وفق بيان صادر عن شركة الكهرباء.

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وبعد الوصول إلى موقع الحريق اتضح أنه مشتعل بالأعشاب الجافة بمزرعة ملاصقة للمحطة، وبدأت مكافحته بمد خطوط الإطفاء للخراطيم السريعة وتسخير الجهود للسيطرة الكاملة على الحريق والتأكد من إخماده.

السيطرة على حريق بمزرعة ملاصقة لمحطة جنوب طرابلس، 21 أبريل 2022. (شركة الكهرباء)
السيطرة على حريق بمزرعة ملاصقة لمحطة جنوب طرابلس، 21 أبريل 2022. (شركة الكهرباء)
السيطرة على حريق بمزرعة ملاصقة لمحطة جنوب طرابلس، 21 أبريل 2022. (شركة الكهرباء)
السيطرة على حريق بمزرعة ملاصقة لمحطة جنوب طرابلس، 21 أبريل 2022. (شركة الكهرباء)
السيطرة على حريق بمزرعة ملاصقة لمحطة جنوب طرابلس، 21 أبريل 2022. (شركة الكهرباء)
السيطرة على حريق بمزرعة ملاصقة لمحطة جنوب طرابلس، 21 أبريل 2022. (شركة الكهرباء)
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