الدبيبة يجتمع بالمجلس البلدي سبها في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ظهر اليوم الخميس، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، رئيس وأعضاء المجلس البلدي ببلدية سبها، بحضور وزراء العمل والتأهيل، والدولة للاتصال والشؤون السياسية، والدولة لشؤون مجلس الوزراء، وفق بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

وأفاد البيان بأن اللقاء «خُصص لمتابعة الصعوبات والمشاكل التي تواجه أوضاع بلدية سبها، ومشكلة نقص الوقود بالمدينة».

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ونقل البيان عن عميد بلدية سبها المكلف بلحاج علي بلحاج أن البلدية استلمت ضمن خطة عودة الحياة الخاصة بدعم البلديات ثمانية ملايين دينار ساهمت في معالجة بعض الصعوبات الأساسية أهمها الصرف الصحي. وأضاف أن الدبيبة «أعطي تعليماته للأجهزة التنفيذية بعقد لقاء فني بشأن المشروعات المستهدفة للعام 2022م».

وفي وقت سابق اليوم الخميس، عقدت الحكومة المكلفة من مجلس النواب أول اجتماع لها، داخل مدينة سبها، حيث قال فتحي باشاغا إن الحكومة المكلفة اختارت مدينة سبها لاستضافة اجتماعها الأول لتوصل رسالة تؤكد أنها حكومة لكل الليبيين، متابعًا: «نفتتح الجلسة الأولى من مدينة سبها عاصمة الجنوب، الذي يعاني الإقصاء والإهمال والتهميش».

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة اجتمع في طرابلس مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي ببلدية سبها (صفحة الحكومة على فيسبوك)

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة اجتمع في طرابلس مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي ببلدية سبها (صفحة الحكومة على فيسبوك)