Atwasat

الدبيبة يجتمع بالمجلس البلدي سبها في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 أبريل 2022, 12:14 صباحا
الدبيبة يجتمع بالمجلس البلدي سبها في طرابلس
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة اجتمع في طرابلس مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي ببلدية سبها (صفحة الحكومة على فيسبوك)
alwasat radio

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ظهر اليوم الخميس، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، رئيس وأعضاء المجلس البلدي ببلدية سبها، بحضور وزراء العمل والتأهيل، والدولة للاتصال والشؤون السياسية، والدولة لشؤون مجلس الوزراء، وفق بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

وأفاد البيان بأن اللقاء «خُصص لمتابعة الصعوبات والمشاكل التي تواجه أوضاع بلدية سبها، ومشكلة نقص الوقود بالمدينة».

- (فيديو) باشاغا: ليبيا ليست غنيمة لشخص أو حكومة أو عائلة.. ولهذا السبب عقدنا اجتماع الحكومة الأول في سبها

ونقل البيان عن عميد بلدية سبها المكلف بلحاج علي بلحاج أن البلدية استلمت ضمن خطة عودة الحياة الخاصة بدعم البلديات ثمانية ملايين دينار ساهمت في معالجة بعض الصعوبات الأساسية أهمها الصرف الصحي. وأضاف أن الدبيبة «أعطي تعليماته للأجهزة التنفيذية بعقد لقاء فني بشأن المشروعات المستهدفة للعام 2022م».

وفي وقت سابق اليوم الخميس، عقدت الحكومة المكلفة من مجلس النواب أول اجتماع لها، داخل مدينة سبها، حيث قال فتحي باشاغا إن الحكومة المكلفة اختارت مدينة سبها لاستضافة اجتماعها الأول لتوصل رسالة تؤكد أنها حكومة لكل الليبيين، متابعًا: «نفتتح الجلسة الأولى من مدينة سبها عاصمة الجنوب، الذي يعاني الإقصاء والإهمال والتهميش».

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة اجتمع في طرابلس مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي ببلدية سبها (صفحة الحكومة على فيسبوك)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة اجتمع في طرابلس مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي ببلدية سبها (صفحة الحكومة على فيسبوك)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة اجتمع في طرابلس مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي ببلدية سبها (صفحة الحكومة على فيسبوك)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة اجتمع في طرابلس مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي ببلدية سبها (صفحة الحكومة على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«يويفا» يصدر بيانا بشأن نهائي دوري أبطال أوروبا

«يويفا» يصدر بيانا بشأن نهائي دوري أبطال أوروبا
«لن أنسى هذه اللحظة».. كريستيانو رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير ليفربول

«لن أنسى هذه اللحظة».. كريستيانو رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير ليفربول
محللون يحذرون من محاولة ماسك الاستحواذ على «تويتر»

محللون يحذرون من محاولة ماسك الاستحواذ على «تويتر»
مزاعم إسرائيلية جديدة حول «هجوم ميونخ».. وطلب تعويضات من ليبيا بـ165 مليون دولار

مزاعم إسرائيلية جديدة حول «هجوم ميونخ».. وطلب تعويضات من ليبيا بـ165 مليون دولار
(فيديو) باشاغا: ليبيا ليست غنيمة لشخص أو حكومة أو عائلة.. ولهذا السبب عقدنا اجتماع الحكومة الأول في سبها

(فيديو) باشاغا: ليبيا ليست غنيمة لشخص أو حكومة أو عائلة.. ولهذا السبب عقدنا ...
بعد الهجمات الأخيرة.. كيف تغير أسلوب النضال الفلسطيني ضد «إسرائيل»؟

بعد الهجمات الأخيرة.. كيف تغير أسلوب النضال الفلسطيني ضد «إسرائيل»؟
إنذار خاطئ يثير الذعر في واشنطن ويتسبب في إخلاء «كابيتول»

إنذار خاطئ يثير الذعر في واشنطن ويتسبب في إخلاء «كابيتول»
برنامج «الميزان» (الحلقة 2)

برنامج «الميزان» (الحلقة 2)
برنامج «كتب ليبية» (9)

برنامج «كتب ليبية» (9)
خلونا نحلموا (الحلقة 9)

خلونا نحلموا (الحلقة 9)
مسلسل «شن الحكاية» (9)

مسلسل «شن الحكاية» (9)
مسلسل «هذا هو» (8)

مسلسل «هذا هو» (8)
الكاسا (الحلقة 6)

الكاسا (الحلقة 6)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (6)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (6)
الحداد: لن نسمح باستغلال المؤسسة العسكرية والمسلحين لجر البلاد إلى الحرب

الحداد: لن نسمح باستغلال المؤسسة العسكرية والمسلحين لجر البلاد إلى الحرب
مأساة النيهوم (1)

مأساة النيهوم (1)
«فرانس برس»: استمرار الانقسام بشأن ليبيا في مجلس الأمن

«فرانس برس»: استمرار الانقسام بشأن ليبيا في مجلس الأمن
وزير تونسي سابق: السفينة الغارقة قبالة سواحل تونس تركية وكانت محملة بالنفط الليبي المهرب

وزير تونسي سابق: السفينة الغارقة قبالة سواحل تونس تركية وكانت محملة بالنفط ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المركزي: الكبير بحث مع نورلاند وإريك ماير استمرار الصرف للنفقات العامة
المركزي: الكبير بحث مع نورلاند وإريك ماير استمرار الصرف للنفقات ...
وصول 10 ملايين دينار إلى فرعي مصرف الوحدة في سرت
وصول 10 ملايين دينار إلى فرعي مصرف الوحدة في سرت
داخل العدد 335: قوت الليبيين رهينة الصراع السياسي.. وتراجع حقوق الإنسان
داخل العدد 335: قوت الليبيين رهينة الصراع السياسي.. وتراجع حقوق ...
«فاينانشيال تايمز»: عون يلقي باللوم على «حفتر» بشأن عمليات الإغلاق الأخيرة لمنشآت نفطية
«فاينانشيال تايمز»: عون يلقي باللوم على «حفتر» بشأن عمليات ...
وصول ألف أسطوانة غاز طهي إلى سرت
وصول ألف أسطوانة غاز طهي إلى سرت
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما...
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في ......
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس...
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن شوكولاتة «كيندر»
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن ......
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس...
المزيد
عبد الحكيم بلحاج في طرابلس وقد يمثل أمام النائب العام
عبد الحكيم بلحاج في طرابلس وقد يمثل أمام النائب العام...
الدبيبة يجتمع بالمجلس البلدي سبها في طرابلس
الدبيبة يجتمع بالمجلس البلدي سبها في طرابلس...
دي مايو: أولويتنا تجنب تقسيم ليبيا.. ولا بديل عن التسوية السياسية
دي مايو: أولويتنا تجنب تقسيم ليبيا.. ولا بديل عن التسوية ......
وصول ألف أسطوانة غاز طهي إلى سرت
وصول ألف أسطوانة غاز طهي إلى سرت...
«فاينانشيال تايمز»: عون يلقي باللوم على «حفتر» بشأن عمليات الإغلاق الأخيرة لمنشآت نفطية
«فاينانشيال تايمز»: عون يلقي باللوم على «حفتر» بشأن عمليات ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط