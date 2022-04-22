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دي مايو: أولويتنا تجنب تقسيم ليبيا.. ولا بديل عن التسوية السياسية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 أبريل 2022, 12:05 صباحا
دي مايو: أولويتنا تجنب تقسيم ليبيا.. ولا بديل عن التسوية السياسية
وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو (أرشيفية: الإنترنت)
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قال وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو إن «أولوية» سلطات بلاده بشأن ليبيا تكمن في «تجنب التصعيد العسكري أو تقسيم البلاد، مما لذلك من آثار مزعزعة للاستقرار في المنطقة بأسرها».

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية، متحدثًا الخميس عبر الإنترنت في حدث بمقر كلية لويس للأعمال بالعاصمة روما: «نحن نراقب عن كثب الوضع الدقيق في ليبيا، الذي نعتقد أنه لا يوجد مخرج آخر منه غير تسوية سياسية بين الأطراف».

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تأتي تصريحات دي مايو في وقت تشهد فيه ليبيا عمليات إغلاق لحقول وموانئ نفط على خلفية الصراع على السلطة بالبلاد بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة ورئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، الذي عقدت حكومته في وقت سابق اليوم الخميس أول اجتماع لها في مدينة سبها.

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