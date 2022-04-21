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داخل العدد 335: قوت الليبيين رهينة الصراع السياسي.. وتراجع حقوق الإنسان

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 أبريل 2022, 10:19 مساء
داخل العدد 335: قوت الليبيين رهينة الصراع السياسي.. وتراجع حقوق الإنسان
العدد 335 من جريدة «الوسط» الصادر الخميس 21 أبريل 2022. (بوابة الوسط)
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في هذا اليوم الخميس، صدر العدد 335 من جريدة «الوسط»، وفي صفحته الأولى تقرير مجمع يرصد أحدث تطورات الأزمة السياسية في البلاد، وذلك بالتزامن مع إغلاقات بعض حقول النفط، وهو قوت الليبيين، وجاء تحت عنوان «النفط رهينة الصراع السياسي على السلطة».

ونطالع في الصفحة الثالثة، تقريرًا رئيسيًا بعنوان «اجتماع المسار الدستوري بعد العيد.. الأزمة الليبية تتواصل بعد رحلات متعثرة.. وواشنطن تدعو لحماية النفط».

خطة لتحسين علاجات الأورام
أما الصفحة الرابعة فيتصدرها موضوع يرصد ارتفاع حالات الأورام في سرت إلى 643 حالة.. وتردي الخدمات في الجنوب، وجاء بعنوان «خطة مقترحة لتحسين علاج الأورام في ليبيا». وفي الصفحة ذاتها نطالع تقريرًا بعنوان «إحالة منحة الأبناء بقيمة 6 أشهر إلى المصارف».

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واشنطن: قتل واختفاء قسري.. و20 ألف مفقود في ليبيا
وتضم الصفحة الخامسة ثلاثة موضوعات تلامس أحوال حقوق الإنسان في ليبيا، وجاء الأول بعنوان «غضب حقوقي في وجه مفوضية المجتمع المدني»، والثاني تحت عنوان «الخارجية الأميركية: 20 ألف مفقود في ليبيا»، أما الثالث فكان بعنوان «أجهزة أمن القيادة العامة في مرمى العفو الدولية».

حرب في أوكرانيا وقمع في فلسطين
وإلى الشؤون العربية والدولية ونطالع في صدر الصفحة السادسة تقريرًا عن الحرب الروسية الأوكرانية بعنوان «مشاهد من الحرب». وتتصدر تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة الصفحة السابعة بتقرير موسع تحت عنوان «أنفاق غزة سلاح استراتيجي جاهز لأي عدوان إسرائيلي».

لبيا تفقد 600 ألف برميل نفط يوميًا
وفي الاقتصاد نقرأ في الصفحة الثامنة تقريرًا يرصد فقدان النفط اللليبي 600 ألف برميل يومياً، وجاء بعنوان «النفط الليبي يدخل دائرة الإغلاقات السوداء.. والانقسامات تدمر الاقتصاد». ويتصدر الصفحة التاسعة تقرير عن تهريب الوقود من ليبيا، تحت عنوان «تحقيقات سويسرية في نهب الوقود الليبي».

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مبادرة للم شمل الطوارق
وإلى صفحة شؤون البلديات ويتصدرها موضوع بعنوان «مبادرة للم شمل الطوارق في ليبيا». بالإضافة إلى أخبار متنوعة.

قدارة: نتعرض لمذابح فيسبوكية
ومن البلديات إلى الثقافة والفن ونطالع في الصفحة الثالثة عشرة حوارًا مع الفنان والإعلامي اللليبي عماد قدارة الذي قال لـ«الوسط»:«الجهل جعل الفنان يواجه مذابح فيسبوكية.. والترند أصبح أمرًا واقعًا.. ونحن بحاجة إلى إنتاج أعمال درامية خارج الموسم الرمضاني».

قرعة أمم أفريقيا 2023
وإلى الرياضة وبعد التعادل السلبي ذهابًا، نطالع في الصفحة الرابعة عشرة، تغطية لاستعدادات قطبي العاصمة الليبية قبل لقاء الحسم، وجاءت بعنوان «الاتحاد والأهلي طرابلس يلجآن لحسم مقعد الكونفدرالية.. الأحد».

وفي الصفحة الخامسة عشرة نطالع متابعة لقرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار، وجاء بعنوان «ليبيا VS تونس وغينيا الاستوائية وبوتسوانا بتصفيات أمم 2023».

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