المركزي: الكبير بحث مع نورلاند وإريك ماير استمرار الصرف للنفقات العامة

القاهرة - بوابة الوسط

قال مصرف ليبيا المركزي إن محافظه الصديق الكبير، بحث مع السفير الأميركي ريتشارد نورلاند ونائب مساعد وزير الخزانة إريك ماير، المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي ودعم المؤسسة الوطنية للنفط وتوفير الموارد المالية لزيادة مستوى إنتاج النفط الخام.

وأضاف بيان نشره المصرف عبر صفحته على «فيسبوك»، اليوم الخميس، أن الاجتماع الذي جرى عبر الفيديو يوم الثلاثاء الماضي، تطرق إلى استمرار الصرف للنفقات العامة لتوفير الاحتياجات الأساسية والضرورية للمواطن الليبي لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية، وما ترتب عليها من ارتفاع الأسعار ونقص إمدادات الطاقة.

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وأمس الأربعاء، أفاد بيان صادر عن السفارة الأميركية لدى ليبيا بأن المسؤولين الأميركيين حثا المصرف المركزي على «حماية عائدات النفط الليبية من الاختلاس لإعادة بناء الثقة في المؤسسة والمساهمة في الاستقرار».

وأكد السفير نورلاند أن «الولايات المتحدة الأميركية تشارك الليبيين قلقهم من إمكانية تحويل الأموال لدعم أغراض سياسية حزبية أو تقويض السلام والأمن في ليبيا».