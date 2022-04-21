إيقاف العمليات المبرمجة بمركز مصراتة الطبي اعتبارا من اليوم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز مصراتة الطبي، إيقاف العمليات الجراحية المبرمجة بالمركز اعتبارًا من اليوم الخميس، وإلى حين إشعار آخر.

وأوضح المركز في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، أن هذا الإجراء يأتي بناء على توصية اللجنة العلمية بالمركز في اجتماعها الدوري الرابع للعام 2022، الذي عُقِد اليوم.

وقال المركز إن إيقاف العمليات المبرمجة سببه النقص الحاد الذي يعانيه المركز في الأدوية والمستلزمات الطبية، منوهًا بأنه مستمر في إجراء العمليات الجراحية الطارئة.

مركز مصراتة الطبي يُحمِّل المسؤولين بقطاع الصحة المسؤولية

وحذر مركز مصراتة الطبي، في 24 أبريل الجاري، من احتمال إقفال المركز بسبب النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، محملًا المسؤولية إلى المعنيين في قطاع الصحة والجهات الرقابية والقضائية.

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وقال المركز في بيان إن النقص الذي بدا واضحًا وجليًا في الفترة الماضية في إمدادات الدولة من الأدوية والمستلزمات الطبية «قد يؤدي لإقفال الواجهة الطبية الأولى في المدينة».

وأشار إلى محاولات الإدارة السيطرة على هذا الوضع المحرج والمُعقّد الذي يُهدّد بإقفال جميع الأقسام عن العمل، والتوقف عن استقبال جميع الحالات سواءً الحرجة منها أو المجدولة، من خلال الاتصال مع المسؤولين والجهات المعنية.