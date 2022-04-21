Atwasat

إيقاف العمليات المبرمجة بمركز مصراتة الطبي اعتبارا من اليوم

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 أبريل 2022, 09:23 مساء
إيقاف العمليات المبرمجة بمركز مصراتة الطبي اعتبارا من اليوم
مركز مصراتة الطبي. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلن مركز مصراتة الطبي، إيقاف العمليات الجراحية المبرمجة بالمركز اعتبارًا من اليوم الخميس، وإلى حين إشعار آخر.

وأوضح المركز في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، أن هذا الإجراء يأتي بناء على توصية اللجنة العلمية بالمركز في اجتماعها الدوري الرابع للعام 2022، الذي عُقِد اليوم.

وقال المركز إن إيقاف العمليات المبرمجة سببه النقص الحاد الذي يعانيه المركز في الأدوية والمستلزمات الطبية، منوهًا بأنه مستمر في إجراء العمليات الجراحية الطارئة.

مركز مصراتة الطبي يُحمِّل المسؤولين بقطاع الصحة المسؤولية
وحذر مركز مصراتة الطبي، في 24 أبريل الجاري، من احتمال إقفال المركز بسبب النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، محملًا المسؤولية إلى المعنيين في قطاع الصحة والجهات الرقابية والقضائية.

- مركز مصراتة الطبي: سنتوقف عن استقبال الحالات نتيجة نقص الأدوية
- 58 عملية جراحية بمركز مصراتة الطبي خلال يوم واحد

وقال المركز في بيان إن النقص الذي بدا واضحًا وجليًا في الفترة الماضية في إمدادات الدولة من الأدوية والمستلزمات الطبية «قد يؤدي لإقفال الواجهة الطبية الأولى في المدينة».

وأشار إلى محاولات الإدارة السيطرة على هذا الوضع المحرج والمُعقّد الذي يُهدّد بإقفال جميع الأقسام عن العمل، والتوقف عن استقبال جميع الحالات سواءً الحرجة منها أو المجدولة، من خلال الاتصال مع المسؤولين والجهات المعنية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«يويفا» يصدر بيانا بشأن نهائي دوري أبطال أوروبا

«يويفا» يصدر بيانا بشأن نهائي دوري أبطال أوروبا
«لن أنسى هذه اللحظة».. كريستيانو رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير ليفربول

«لن أنسى هذه اللحظة».. كريستيانو رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير ليفربول
محللون يحذرون من محاولة ماسك الاستحواذ على «تويتر»

محللون يحذرون من محاولة ماسك الاستحواذ على «تويتر»
مزاعم إسرائيلية جديدة حول «هجوم ميونخ».. وطلب تعويضات من ليبيا بـ165 مليون دولار

مزاعم إسرائيلية جديدة حول «هجوم ميونخ».. وطلب تعويضات من ليبيا بـ165 مليون دولار
(فيديو) باشاغا: ليبيا ليست غنيمة لشخص أو حكومة أو عائلة.. ولهذا السبب عقدنا اجتماع الحكومة الأول في سبها

(فيديو) باشاغا: ليبيا ليست غنيمة لشخص أو حكومة أو عائلة.. ولهذا السبب عقدنا ...
بعد الهجمات الأخيرة.. كيف تغير أسلوب النضال الفلسطيني ضد «إسرائيل»؟

بعد الهجمات الأخيرة.. كيف تغير أسلوب النضال الفلسطيني ضد «إسرائيل»؟
إنذار خاطئ يثير الذعر في واشنطن ويتسبب في إخلاء «كابيتول»

إنذار خاطئ يثير الذعر في واشنطن ويتسبب في إخلاء «كابيتول»
برنامج «الميزان» (الحلقة 2)

برنامج «الميزان» (الحلقة 2)
برنامج «كتب ليبية» (9)

برنامج «كتب ليبية» (9)
خلونا نحلموا (الحلقة 9)

خلونا نحلموا (الحلقة 9)
مسلسل «شن الحكاية» (9)

مسلسل «شن الحكاية» (9)
مسلسل «هذا هو» (8)

مسلسل «هذا هو» (8)
الكاسا (الحلقة 6)

الكاسا (الحلقة 6)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (6)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (6)
الحداد: لن نسمح باستغلال المؤسسة العسكرية والمسلحين لجر البلاد إلى الحرب

الحداد: لن نسمح باستغلال المؤسسة العسكرية والمسلحين لجر البلاد إلى الحرب
مأساة النيهوم (1)

مأساة النيهوم (1)
«فرانس برس»: استمرار الانقسام بشأن ليبيا في مجلس الأمن

«فرانس برس»: استمرار الانقسام بشأن ليبيا في مجلس الأمن
وزير تونسي سابق: السفينة الغارقة قبالة سواحل تونس تركية وكانت محملة بالنفط الليبي المهرب

وزير تونسي سابق: السفينة الغارقة قبالة سواحل تونس تركية وكانت محملة بالنفط ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
جهاز إدارة المدن التاريخية يتهم «أيادي خبيثة» بالعبث بمضخة «عين تافقت» بمدينة درج القديمة
جهاز إدارة المدن التاريخية يتهم «أيادي خبيثة» بالعبث بمضخة «عين ...
القبض على شخصين اختطفا فتاة ووالدتها في بنغازي
القبض على شخصين اختطفا فتاة ووالدتها في بنغازي
إيقاف العمليات المبرمجة بمركز مصراتة الطبي اعتبارا من اليوم
إيقاف العمليات المبرمجة بمركز مصراتة الطبي اعتبارا من اليوم
نورلاند يعتزم مناقشة الظروف السياسية والاقتصادية مع جمعية الأعمال الأميركية - الليبية
نورلاند يعتزم مناقشة الظروف السياسية والاقتصادية مع جمعية الأعمال...
المركزي: الكبير بحث مع نورلاند وإريك ماير استمرار الصرف للنفقات العامة
المركزي: الكبير بحث مع نورلاند وإريك ماير استمرار الصرف للنفقات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما...
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في ......
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس...
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن شوكولاتة «كيندر»
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن ......
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس...
المزيد
«فاينانشيال تايمز»: عون يلقي باللوم على «حفتر» بشأن عمليات الإغلاق الأخيرة لمنشآت نفطية
«فاينانشيال تايمز»: عون يلقي باللوم على «حفتر» بشأن عمليات ......
داخل العدد 335: قوت الليبيين رهينة الصراع السياسي.. وتراجع حقوق الإنسان
داخل العدد 335: قوت الليبيين رهينة الصراع السياسي.. وتراجع ......
وصول 10 ملايين دينار إلى فرعي مصرف الوحدة في سرت
وصول 10 ملايين دينار إلى فرعي مصرف الوحدة في سرت...
المركزي: الكبير بحث مع نورلاند وإريك ماير استمرار الصرف للنفقات العامة
المركزي: الكبير بحث مع نورلاند وإريك ماير استمرار الصرف ......
نورلاند يعتزم مناقشة الظروف السياسية والاقتصادية مع جمعية الأعمال الأميركية - الليبية
نورلاند يعتزم مناقشة الظروف السياسية والاقتصادية مع جمعية ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط