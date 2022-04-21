القبض على شخصين اختطفا فتاة ووالدتها في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي القبض على شخصين مسلحين قاما باختطاف فتاة ووالدتها في مدينة بنغازي، وفق بيان نشرته صفحة الإدارة على «فيسبوك».

البداية عندما اشتبه أفراد دورية لإدارة التحريات خلال التجول في شوارع مدينة بنغازي في ساعات متأخرة من الليل في مركبة آلية نوع هوندا معتمة بالكامل.

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وبعد أن طلب أفراد الدوريات من أصحاب المركبة، وهما «شخصان ذوا هيئة مريبة التوقف»، حاول المشتبه بهما الفرار لتبدأ عملية مطاردة أفضت إلى محاصرة المركبة ومن بداخلها، وفق البيان.

وبتفتيش المركبة تبين أن الشخصين يحوزان أسلحة نارية وبصحبتهما داخل المركبة امرأة في متوسط العمر وفتاة طلبت النجدة على الفور من أفراد الدورية، قائلة إنها مختطفة هي ووالدتها من قبل أصحاب المركبة.

وبالانتقال إلى مقر الإدارة العامة للبحث الجنائي، اعترف الشخصان أنهما قاما باختطاف الفتاة ووالدتها، وأنهما كانا في طريقهما إلى إحدى المزارع في ضواحي المدينة.

متهم باختطاف امرأة وابنتها في بنغازي (الإدارة العامة للبحث الجنائي)