جهاز إدارة المدن التاريخية يتهم «أيادي خبيثة» بالعبث بمضخة «عين تافقت» بمدينة درج القديمة

القاهرة - بوابة الوسط

اتهم جهاز إدارة المدن التاريخية «أيادي خبيثة» بالعبث وتخريب مضخة المياه الخاصة بـ«عين تافقت» بمدينة درج القديمة غرب البلاد، معلنًا الانتهاء من صيانتها وإصلاح العطل الذي تعرضت له وإعادة تشغيلها.

وأوضح الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك»، أن المضخة الخاصة بالعين كانت قد أجريت لها صيانة أول أمس قبل أن تتوقف عن الضخ، لكنها تعرضت للتعطيل والعبث بأسلاك التوصيل والمجمع الكهربائي المغذي للعين، ما اضطر المسؤول أبوقيس القايد وفني الكهرباء عبدالله إبراهيم إلى الاضطلاع ومعاينة العطل وإصلاحه وإعادة تشغيل المضخة.

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وتساءل جهاز إدارة المدن التاريخية عن سبب هذا العب والمقصود من ورائه والمتسبب «في هذا التخريب المتعمد والمتعدد»، منوهًا بـ«أن هذا العبث يتكرر تقريبًا كل أسبوع منذ أن تم تركيب المضخة وتشغيل البئر المغذي لها».

جهاز إدارة المدن التاريخية يستنكر تخريب المعالم السياحية بمدينة درج القديمة

واستنكر جهاز إدارة المدن التاريخية تخريب مدينة درج القديمة ومعالمها السياحية واستمرار السرقات والجرائم الأخرى التي تطالها، وغياب الغيورين من فعاليات المجتمع والجهات الضبطية والأمنية.

كما استنكر جهاز إدارة المدن التاريخية السكوت عن هذه الظواهر السلبية والمشينة التي انتشرت في المجتمع، داعيًا إلى تضافر جهود كافة المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني «لتحليل هذه الظواهر وايجاد آلية للحد منها».