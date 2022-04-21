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عثمان عبدالجليل يستعرض 9 أهداف لحكومة باشاغا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 أبريل 2022, 02:53 مساء
عثمان عبدالجليل يستعرض 9 أهداف لحكومة باشاغا
عثمان عبدالجليل يتحدث خلال الاجتماع الأول لحكومة باشاغا في سبها، 21 أبريل 2022. (صورة من بث مباشر)
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عرض الناطق باسم الحكومة المكلفة من مجلس النواب، عثمان عبدالجليل، اليوم الخميس، تسعة أهداف للحكومة وذلك خلال اجتماعها الأولى في مدينة سبها.

وقال عبدالجليل خلال كلمته في الاجتماع، إن الحكومة تستهدف قيادة الدولة للانتخابات، وتوحيد المؤسسات الحكومية، وتحسين الخدمات للمواطن، إضافة إلى تنمية الاقتصاد الوطني.

كما تشمل أهداف الحكومة استعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وتعزيز مبادئ الشفافية، والمصالحة الوطنية، وتطبيق اللامركزية ونظام الإدارة المحلية، علاوة على تنفيذ سياسات خارجية ناجحة، والتنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب.

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