باشاغا: سنناقش أسباب قفل الموانئ النفطية وإدارة الإيرادات بشكل عادل

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، إن الاجتماع الأول للحكومة سيناقش أسباب قفل الموانئ النفطية، ووضع الحلول المناسبة، والمعالجات اللازمة لمسألة إدارة الإيرادات النفطية بشكل عادل.

وأضاف، خلال كلمة في افتتاح الاجتماع بمدينة سبها، الخميس، أن جداول أعمال الاجتماع تتضمن أيضًا «مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة ومقترح جدول المرتبات الموحد وإحالته إلى مجلس النواب».

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وسيبحث الاجتماع أيضًا التدابير الأمنية والعسكرية لتأمين الحدود الجنوبية، والمقترحات المتعلقة بدعم البلديات واستئناف المشاريع الخدمية خاصة في الصحة والتعليم والنقل، حسب باشاغا.