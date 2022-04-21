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لا إصابات جديدة بـ«كورونا» في سبها

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 أبريل 2022, 01:06 مساء
لا إصابات جديدة بـ«كورونا» في سبها
مركز سبها الطبي، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن مركز سبها الطبي عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس «كورونا» في المدينة أمس الأربعاء.

وأجرى مختبر المركز تحاليل لخمس عينات للكشف عن فيروس «كورونا»، تبين سلبيتها جميعا، حسب بيان المركز على صفحته في موقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

فيما لم يسجل المركز أيضا أي حالات وفاة أو شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

- «مكافحة الأمراض» يحذر: الانخفاض القياسي في الإصابات لا يعني انتهاء الوباء
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وحذر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، من أن «الانخفاض القياسي» في عدد إصابات الفيروس خلال الأسبوع الماضي «لا يعني بالضرورة انتهاء الوباء»، خاصة مع تدني نسبة المطعمين بجرعتين من اللقاح المضاد للفيروس (16%).

ودعا المركز إلى وضع خطة عاجلة لتكثيف حملات التطعيم وتفعيل القوانين المنظمة لإجبارية التطعيم بهدف الوصول بالبلاد إلى نسبة من المطعمين تضمن الحد من انتشار مستقبلي للوباء.

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