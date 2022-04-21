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«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 أبريل 2022, 12:17 مساء
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية، نشطة إلى قوية على الساحل الغربي، تتحول مساء الخميس إلى شمالية غربية.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، تأثر ساحل بنغازي بتلك الرياح غدا الجمعة، وتكون جنوبية شرقية، تتراوح سرعتها بين 25 و35 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب.
- الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية، تتحول تدريجيا من مساء اليوم إلى شمالية غربية، سرعتها تتراوح بين 15 و35 عقدة، وبين 05 و20 عقدة غدا.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.50 متر.
- البحر قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.
- الرؤية متوسطة إلى ضعيفة بسبب إثارة الأتربة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب.
- الرياح جنوبية شرقية، وتكون شرقية اليوم على ساحل الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، سرعتها تتراوح بين 10 و20 عقدة، تصل غدا إلى 30 عقدة على ساحل بنغازي.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب غدا على ساحل بنغازي والجبل الأخضر.
- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة غدا على ساحل بنغازي.

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