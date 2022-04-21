«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية، نشطة إلى قوية على الساحل الغربي، تتحول مساء الخميس إلى شمالية غربية.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، تأثر ساحل بنغازي بتلك الرياح غدا الجمعة، وتكون جنوبية شرقية، تتراوح سرعتها بين 25 و35 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء مغطاة جزئيا بالسحب.

- الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية، تتحول تدريجيا من مساء اليوم إلى شمالية غربية، سرعتها تتراوح بين 15 و35 عقدة، وبين 05 و20 عقدة غدا.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.50 متر.

- البحر قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.

- الرؤية متوسطة إلى ضعيفة بسبب إثارة الأتربة.