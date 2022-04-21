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السوق الرسمية: اليورو والإسترليني يرتفعان أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 أبريل 2022, 11:34 صباحا
السوق الرسمية: اليورو والإسترليني يرتفعان أمام الدينار
مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
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ارتفع سعرا العملتين الأوروبية والبريطانية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وزاد متوسط سعر صرف اليورو قرشين ليصبح 5.11 دينار مقابل 5.09 دينار أمس، وبالمثل الجنيه الإسترليني الذي سجل 6.15 دينار مقابل 6.13 دينار أمس.

في حين ثبت سعر الدولار عند 4.71 دينار، وفق نشرة أسعار العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وبالنسبة لسلة العملات العربية، فلم يطرأ تغيير على أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي، لتسجل 1.25 دينار، و1.28 دينار، و1.55 دينار على الترتيب. واستقر اليوان الصيني عند 0.73 دينار، والليرة التركية عند 0.32 دينار.

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