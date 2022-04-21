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ضبط شخص سرق محل أغذية وطعن عاملا به في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 أبريل 2022, 09:51 صباحا
ضبط شخص سرق محل أغذية وطعن عاملا به في بنغازي
مركز شرطة البركة، (أرشيفية: أمن بنغازي)
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ضبط أفراد مركز شرطة البركة «مجرما خطيرا» سطا على محل لبيع المواد الغذائية في مدينة بنغازي، وطعن أحد العمال به في وجهه بواسطة سكين.

وتقدم مواطن ببلاغ إلى مركز الشرطة بسرقة هذا الشخص محله الواقع في نطاق اختصاص المركز، واعتدائه على عامل سوداني الجنسية حيث طعنه متسببا في إصابة بالغة بوجهه، ثم حطم زجاج المحل، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

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وتمكن أعضاء المركز من إيقاف المتهم، بالتعاون مع جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، حيث عثر بحوزته على قطعة صغيرة من مخدر الحشيش والسكين الذي استخدمه في الجريمة.

ونقل المتهم إلى المركز، حيث اتضح بالاستدلال معه أنه من ذوي السوابق، وبعدها أحيل إلى النيابة العامة.

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