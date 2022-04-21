خلال لقائها الدبيبة.. وليامز تؤكد أهمية دفع الرواتب لكل الليبيين ووجود جداول زمنية للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني وليامز، الأربعاء، أهمية الحفاظ على الهدوء على الأرض، وضمان دفع الرواتب لكل الليبيين، بغض النظر عن الانتماء السياسي أو التنظيمي.

جاء ذلك خلال لقائها في طرابلس رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة وفريقه، برفقة منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزدن زنينغا.

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وقالت وليامز، عبر حسابها على «تويتر»، إنها أطلعت الدبيبة على نتائج المشاورات التي عُقدت في القاهرة في الفترة من 13 إلى 18 أبريل مع لجنة المسار الدستوري المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، بهدف الوصول إلى إطار دستوري توافقي لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن.

وأشارت، خلال الاجتماع، إلى «ضرورة ضمان وجود جداول زمنية واضحة للانتخابات الوطنية»، مشددة أيضًا على «ضرورة الامتناع عن تسييس إنتاج النفط مع ضمان الإدارة الفعالة والشفافة والتوزيع العادل للإيرادات ذات الصلة».