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حالة الطقس الخميس.. ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 أبريل 2022, 01:21 صباحا
حالة الطقس الخميس.. ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة
نشرة الطقس ليوم الخميس 21 أبريل 2022 (المركز الوطني للأرصاد الجوية)
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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود طقس حار على أغلب المناطق الليبية اليوم الخميس، تتخله رياح مثيرة للأتربة في بعض الأحيان.

ونشر المركز خريطة عناصر الطقس ليوم الخميس، عبر صفحته على «فيسبوك»، والتي تضمنت حركة الرياح ودرجات الحرارة ورياح نشطة إلى قوية على الساحل الغربي تتراوح سرعته ما بين (25 - 35) عقدة مع ارتفاع الموج.

- أحوال الطقس اليوم: تأثر مناطق الغرب بمنخفض صحراوي ورياح مثيرة للأتربة

وتتأثر مناطق غرب ليبيا بمنخفض صحراوي يتحرك باتجاه الشرق مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة مع ارتفاع في درجات الحرارة، ويتحول المنخفض ليشمل بنغازي والمناطق الشرقية.

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