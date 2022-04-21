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«الاقتصاد» تبحث مع «سولاركود» الأميركية الفرص الاستثمارية في الطاقة المتجددة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 أبريل 2022, 12:01 صباحا
«الاقتصاد» تبحث مع «سولاركود» الأميركية الفرص الاستثمارية في الطاقة المتجددة
جانب من اجتماع عقدته وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية مع ممثلي شركة «سولاركود» الأميركية (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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بحث وزير الاقتصاد والتجارة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد، مع ممثلي شركة «سولاركود» الأميركية، الفرص الاستثمارية في الطاقات المتجددة.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم مدير عام الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، ورئيس جهاز الطاقات المتجددة ومندوبي الشركة الأميركية، المتخصصة في إنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة، بحضور مديري إدارات تنمية القطاع الخاص والاستثمار والتجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة.

واستعرض الاجتماع الفرص الاستثمارية بقطاع الطاقات المتجددة، وإمكانية تنفيذ مشاريع تسهم في تطوير القطاع وتلبي احتياجات الطاقة محليًا وخلق فرص تصدير لها بالمنطقة.

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وأشار الوزير إلى أن ليبيا تزخر بالموارد الطبيعية اللازمة لإنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة التي تعد من أولويات حكومة الوحدة الوطنية في تطوير البنية التحتية ودعم الاقتصاد الوطني وقطاع الاستثمار.

جانب من اجتماع عقدته وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية مع ممثلي شركة «سولاركود» الأميركية (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع عقدته وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية مع ممثلي شركة «سولاركود» الأميركية (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع عقدته وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية مع ممثلي شركة «سولاركود» الأميركية (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع عقدته وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية مع ممثلي شركة «سولاركود» الأميركية (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع عقدته وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية مع ممثلي شركة «سولاركود» الأميركية (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع عقدته وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية مع ممثلي شركة «سولاركود» الأميركية (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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