ضبط شخص يسرق أسلاكا كهربائية في منطقة بن شعيب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن الزاوية، اليوم الأربعاء، القبض على أحد المتورطين في سرقة الأسلاك والكوابل الكهربائية بمنطقة بن شعيب.

وأفاد منشور، عبر صفحة المديرية على «فيسبوك»، بأن وحدة البحث والضبط بمركز شرطة بن شعيب تحركت للقبض على أحد المُبلغ عنهم كأحد السارقين للأسلاك والكوابل الكهربائية بالمنطقة، وجرى ضبط المتهم (م.س.أ.ك) وهو يقوم بفك التوصيلات والأسلاك لسرقتها في الطريق الرابط بين جزيرة الخويلدي والمداخل الأخرى للمنطقة.

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وأضاف المنشور أن القوة الأمنية ألقت القبض عليه وضبطت سيارته التي لا تحمل لوحات، وجرى تبليغ واستدعاء موظفي الشركة العامة للكهرباء لتسليمهم الكوابل والأسلاك لإعادتها لوضعها السابق.

قوة أمنية تلقي القبض على أحد المتورطين في سرقة الأسلاك (مديرية أمن الزاوية)

قوة أمنية تلقي القبض على أحد المتورطين في سرقة الأسلاك (مديرية أمن الزاوية)