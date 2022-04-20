ترتيبات لعقد اجتماع اقتصادي ليبي-إسباني وزيادة التبادل التجاري بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط

كشف المكتب الإعلامي لوزارة الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية، ترتيبات تجرى لعقد اجتماع اقتصادي ليبي-إسباني خلال الأيام المقبلة، وتعزيز وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

والتقى رئيس فريق العمل الاستشاري والاقتصادي بوزارة الدولة للشؤون الاقتصادية أحمد الأحجل، ومستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور عماد بحري، اليوم الأربعاء، سفير إسبانيا لدى ليبيا، خافيير غارثيا لاراتشي، بمقر السفارة في العاصمة طرابلس.

تطوير العلاقات بين ليبيا وإسبانيا

وقال المكتب الإعلامي للوزارة إن اللقاء يأتي تمهيدًا لعقد اجتماع موسع مع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، سلامة الغويل، موضحًا أن الهدف من ذلك هو «رفع قيمة التبادل التجاري بين ليبيا وإسبانيا، وترتيب اجتماع اقتصادي ليبي-إسباني» خلال الأيام المقبلة.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن الجانبين عبرا خلال اللقاء عن عمق العلاقات التاريخية التي تجمع ليبيا وإسبانيا، وشددا على ضرورة العمل على تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.

التعاون المشترك بين ليبيا وإسبانيا

وأضاف المكتب الإعلامي أن اللقاء جرى خلاله بحث سبل التعاون المشترك، خاصة في مجال المشروعات الاستثمارية، مؤكدًا «التوصل لجملة من الترتيبات التي من شأنها توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين».

وأشار المكتب الإعلامي لوزارة الدولة للشؤون الاقتصادية إلى أن سفير إسبانيا لدى ليبيا، خافيير لاراتشي عبر خلال اللقاء عن رغبة الشركات الإسبانية في استئناف أعمالها في ليبيا، وفتح آفاق تعاون جديدة.

سفير إسبانيا لدى ليبيا يتوسط الأحجل وبحري، خلال لقائهما بمقر السفارة في طرابلس، الأربعاء، 20 أبريل 2022. (وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية)