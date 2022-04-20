توقيع مذكرة تفاهم لتنمية مهارات ورفع كفاءة موظفي ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت إدارة الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع المعهد الوطني للإدارة في طرابلس، لتنمية مهارات موظفي ديوان الوزارة والرفع من كفاءاتهم بالشكل المطلوب، وفق الوزارة.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر صفحتها على «فيسبوك» أن توقيع مذكرة التفاهم مع المعهد الوطني للإدارة يأتي في إطار مساعيها لتنمية مواردها البشرية.

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وقال مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور رمضان الدقالي إن الوزارة تهدف إلى تنمية مهارات موظفيها وتطويرهم بما يمكنهم من القيام بواجبهم على أكمل وجه.

مراسم توقع مذكرة التفاهم بين إدارة الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والمعهد الوطني للإدارة في طرابلس.. (وزارة التعليم العالي)

مراسم توقع مذكرة التفاهم بين إدارة الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والمعهد الوطني للإدارة في طرابلس.. (وزارة التعليم العالي)

مراسم توقع مذكرة التفاهم بين إدارة الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والمعهد الوطني للإدارة في طرابلس.. (وزارة التعليم العالي)

مراسم توقع مذكرة التفاهم بين إدارة الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والمعهد الوطني للإدارة في طرابلس.. (وزارة التعليم العالي)