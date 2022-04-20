Atwasat

وزارة التعليم الفني والتقني تقرر استئناف الدراسة بالمعاهد المتوسطة بعد عطلة عيد الفطر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 أبريل 2022, 06:06 مساء
وزارة التعليم الفني والتقني تقرر استئناف الدراسة بالمعاهد المتوسطة بعد عطلة عيد الفطر
شعار وزارة التعليم الفني والتقني بحكومة الوحدة الوطنية. (الإنترنت)
alwasat radio

قررت إدارة المعاهد الفنية المتوسطة بوزارة التعليم الفني والتقني، استئناف الدراسة بجميع المعاهد الفنية المتوسطة، بشكل طبيعي ومباشرة العمل بالخطة الدراسية الاعتيادية بعد عطلة عيد الفطر المبارك، وفق ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأخطر مدير إدارة المعاهد الفنية المتوسطة بالوزارة، صلاح الدين سلامة السائح، مديري مكاتب المعاهد الفنية المتوسطة بالمناطق بالقرار، مشيرًا إلى كتاب المركز الوطني لمكافحة الأمراض رقم (7735) المؤرخ في 10 مارس الماضي بشأن الفتح التدريجي للمعد من قبل اللجنة العلمية لمكافحة جائحة كورونا.

- السيفاو والقيب يوقعان قرار إيفاد أكثر من 7 آلاف طالب لاستكمال الدراسات العليا بالخارج

وشدد السائح في كتابه لمديري مكاتب المعاهد الفنية المتوسطة بالمناطق، على ضرورة مباشرة العمل بالخطة الدراسية الاعتيادية المحالة إليهم مع التقيد بأن تكون الدراسة من الأحد إلى الخميس أسبوعيًا وبواقع 7 حصص يوميًا، والعمل على استكمال كافة المناهج المقررة بالكامل.

كما شدد السائح في كتابه على ضرورة مراعاة الضوابط الاحترازية من حيث التباعد والتعقيم وارتداء الكمامة والتأكيد على مديري المعاهد الفنية المتوسطة بمتابعة سير العملية التعليمية بالمعهد والحث على بذل أقصى الجهد لانجاح العام الدراسي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برنامج «الميزان» (الحلقة 1)

برنامج «الميزان» (الحلقة 1)
برنامج «كتب ليبية» (8)

برنامج «كتب ليبية» (8)
خلونا نحلموا (الحلقة 8)

خلونا نحلموا (الحلقة 8)
مسلسل «شن الحكاية» (8)

مسلسل «شن الحكاية» (8)
مسلسل «هذا هو» (7)

مسلسل «هذا هو» (7)
الكاسا (الحلقة 5)

الكاسا (الحلقة 5)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (5)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (5)
«بوابة الوسط» تستعرض الجدول الكامل لمباريات صعود الممتاز وكأس ليبيا

«بوابة الوسط» تستعرض الجدول الكامل لمباريات صعود الممتاز وكأس ليبيا
القضاء البريطاني يسمح رسميا بتسليم أسانج إلى أميركا

القضاء البريطاني يسمح رسميا بتسليم أسانج إلى أميركا
الحصار الروسي يشتد.. ومقاتلو ماريوبول يستغيثون: ربما نعيش ساعاتنا الأخيرة

الحصار الروسي يشتد.. ومقاتلو ماريوبول يستغيثون: ربما نعيش ساعاتنا الأخيرة
فرنسا: هل تقلب ماري لوبان الموازين؟

فرنسا: هل تقلب ماري لوبان الموازين؟
المنتخب الوطني في المجموعة العاشرة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023

المنتخب الوطني في المجموعة العاشرة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023
وزير تونسي سابق: السفينة الغارقة قبالة سواحل تونس تركية وكانت محملة بالنفط الليبي المهرب

وزير تونسي سابق: السفينة الغارقة قبالة سواحل تونس تركية وكانت محملة بالنفط ...
الديمقراطية حين تكره

الديمقراطية حين تكره
باحث أميركي يكشف عدد مرتزقة «فاغنر» القادمين إلى أوكرانيا من ليبيا

باحث أميركي يكشف عدد مرتزقة «فاغنر» القادمين إلى أوكرانيا من ليبيا
7 نقاط تفصل ريال مدريد عن التتويج بـ«الليغا» بفضل برشلونة

7 نقاط تفصل ريال مدريد عن التتويج بـ«الليغا» بفضل برشلونة
«أوكسفام» تحث صندوق النقد على التخلي عن مطالب التقشف

«أوكسفام» تحث صندوق النقد على التخلي عن مطالب التقشف
المرضى الليبيون في الأردن ضحية ديون الحكومة وتعامل السفارة!

المرضى الليبيون في الأردن ضحية ديون الحكومة وتعامل السفارة!
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تراجع الدولار أمام الدينار في السوق الموازية
تراجع الدولار أمام الدينار في السوق الموازية
وفاة مسن صدمته سيارة بطريق المطار
وفاة مسن صدمته سيارة بطريق المطار
ضبط رجل وفتاة متلبسين بترويج أقراص هلوسة في طرابلس
ضبط رجل وفتاة متلبسين بترويج أقراص هلوسة في طرابلس
وزارة الخارجية تدين قيام متطرفين في السويد بحرق نسخ من القرآن الكريم
وزارة الخارجية تدين قيام متطرفين في السويد بحرق نسخ من القرآن ...
وزارة التعليم الفني والتقني تقرر استئناف الدراسة بالمعاهد المتوسطة بعد عطلة عيد الفطر
وزارة التعليم الفني والتقني تقرر استئناف الدراسة بالمعاهد ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما...
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في ......
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس...
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن شوكولاتة «كيندر»
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن ......
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس...
المزيد
وزيرا المالية والتعليم العالي يبحثان زيادة رواتب الموظفين والمعيدين وتفويضات الموفدين
وزيرا المالية والتعليم العالي يبحثان زيادة رواتب الموظفين ......
وليامز تطلع السفير التركي على نتائج اجتماع لجنة المسار الدستوري بالقاهرة
وليامز تطلع السفير التركي على نتائج اجتماع لجنة المسار ......
القبض على مجرم خطير من ذوي السوابق وهارب من سجن الكويفية في بنغازي
القبض على مجرم خطير من ذوي السوابق وهارب من سجن الكويفية في ......
وزارة التعليم الفني والتقني تقرر استئناف الدراسة بالمعاهد المتوسطة بعد عطلة عيد الفطر
وزارة التعليم الفني والتقني تقرر استئناف الدراسة بالمعاهد ......
وزارة الخارجية تدين قيام متطرفين في السويد بحرق نسخ من القرآن الكريم
وزارة الخارجية تدين قيام متطرفين في السويد بحرق نسخ من ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط