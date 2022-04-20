وزارة الخارجية تدين قيام متطرفين في السويد بحرق نسخ من القرآن الكريم

القاهرة - بوابة الوسط

دانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، «قيام بعض المتطرفين في مملكة السويد بحرق نسخ القرآن الكريم»، معتبرة أن هذا الفعل «يمثل تعديًا متعمدًا لاستفزاز مشاعر المسلمين حول العالم».

واستنكرت وزارة الخارجية في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» هذا الفعل المشين، داعية إلى ترسيخ قيم التعايش والتسامح بين الأديان السماوية.

كما دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والوقوف وقفة جادة ضد هذه الأفعال المرفوضة.

اضطرابات في السويد

وتشهد السويد اضطرابات على خلفية قيام متطرفين من حركة يمينية بإحراق نسخة من المصحف الشريف خلال مسيرة نظمت قبل أيام شارك فيها نحو 300 شخص في أحد الأحياء الذي يعيش به الكثير من المهاجرين، في مدينة مالمو جنوب السويد بحسب التقارير.

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وأثار الفعل الذي دعا إليه زعيم حزب «الخط المتشدد» الدنماركي اليميني المتطرف المناهض للهجرة راسموس بالودان، ردود فعل واسعة النطاق داخل وخارج السويد وفي العالم الإسلامي.

ونددت دول عربية وإسلامية من بينها مصر والسعودية والإمارات وقطر وآخرون، بهذه التصرفات التي اعتبرت هذه التصرفات بمثابة تأجيج للكراهية بين الشعوب، من شأنها تغذية الإرهاب والتطرف.