Atwasat

وزارة الخارجية تدين قيام متطرفين في السويد بحرق نسخ من القرآن الكريم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 أبريل 2022, 05:27 مساء
وزارة الخارجية تدين قيام متطرفين في السويد بحرق نسخ من القرآن الكريم
مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

دانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، «قيام بعض المتطرفين في مملكة السويد بحرق نسخ القرآن الكريم»، معتبرة أن هذا الفعل «يمثل تعديًا متعمدًا لاستفزاز مشاعر المسلمين حول العالم».

واستنكرت وزارة الخارجية في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» هذا الفعل المشين، داعية إلى ترسيخ قيم التعايش والتسامح بين الأديان السماوية.

كما دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والوقوف وقفة جادة ضد هذه الأفعال المرفوضة.

اضطرابات في السويد
وتشهد السويد اضطرابات على خلفية قيام متطرفين من حركة يمينية بإحراق نسخة من المصحف الشريف خلال مسيرة نظمت قبل أيام شارك فيها نحو 300 شخص في أحد الأحياء الذي يعيش به الكثير من المهاجرين، في مدينة مالمو جنوب السويد بحسب التقارير.

- احتجاجات في السويد ضد خطة حركة يمينية متطرفة لإحراق نسخة من القرآن
-  مصر تدين إساءة متطرفين بالسويد للقرآن الكريم
-  «تصرفات همجية».. هيئة كبار العلماء السعودية تدين الإساءة للقرآن الكريم في السويد

وأثار الفعل الذي دعا إليه زعيم حزب «الخط المتشدد» الدنماركي اليميني المتطرف المناهض للهجرة راسموس بالودان، ردود فعل واسعة النطاق داخل وخارج السويد وفي العالم الإسلامي.

ونددت دول عربية وإسلامية من بينها مصر والسعودية والإمارات وقطر وآخرون، بهذه التصرفات التي اعتبرت هذه التصرفات بمثابة تأجيج للكراهية بين الشعوب، من شأنها تغذية الإرهاب والتطرف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برنامج «الميزان» (الحلقة 1)

برنامج «الميزان» (الحلقة 1)
برنامج «كتب ليبية» (8)

برنامج «كتب ليبية» (8)
خلونا نحلموا (الحلقة 8)

خلونا نحلموا (الحلقة 8)
مسلسل «شن الحكاية» (8)

مسلسل «شن الحكاية» (8)
مسلسل «هذا هو» (7)

مسلسل «هذا هو» (7)
الكاسا (الحلقة 5)

الكاسا (الحلقة 5)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (5)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (5)
«بوابة الوسط» تستعرض الجدول الكامل لمباريات صعود الممتاز وكأس ليبيا

«بوابة الوسط» تستعرض الجدول الكامل لمباريات صعود الممتاز وكأس ليبيا
القضاء البريطاني يسمح رسميا بتسليم أسانج إلى أميركا

القضاء البريطاني يسمح رسميا بتسليم أسانج إلى أميركا
الحصار الروسي يشتد.. ومقاتلو ماريوبول يستغيثون: ربما نعيش ساعاتنا الأخيرة

الحصار الروسي يشتد.. ومقاتلو ماريوبول يستغيثون: ربما نعيش ساعاتنا الأخيرة
فرنسا: هل تقلب ماري لوبان الموازين؟

فرنسا: هل تقلب ماري لوبان الموازين؟
بالصور.. ليفربول يقهر مانشستر يونايتد في «آنفيلد».. ويتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي

بالصور.. ليفربول يقهر مانشستر يونايتد في «آنفيلد».. ويتصدر ترتيب الدوري ...
الـ«بنتاغون»: أوكرانيا تسلمت مقاتلات وقطع غيار لتعزيز سلاحها الجوي

الـ«بنتاغون»: أوكرانيا تسلمت مقاتلات وقطع غيار لتعزيز سلاحها الجوي
المنتخب الوطني في المجموعة العاشرة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023

المنتخب الوطني في المجموعة العاشرة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023
هل استخدمت الإمارات برنامج « بيغاسوس» للتجسس على هواتف موظفين فى مكتب جونسون والخارجية البريطانية؟

هل استخدمت الإمارات برنامج « بيغاسوس» للتجسس على هواتف موظفين فى مكتب جونسون ...
بهذه الطريقة.. جماهير ليفربول تخطط لمواساة رونالدو في وفاة طفله الرضيع

بهذه الطريقة.. جماهير ليفربول تخطط لمواساة رونالدو في وفاة طفله الرضيع
وزير تونسي سابق: السفينة الغارقة قبالة سواحل تونس تركية وكانت محملة بالنفط الليبي المهرب

وزير تونسي سابق: السفينة الغارقة قبالة سواحل تونس تركية وكانت محملة بالنفط ...
برنامج «كتب ليبية» (7)

برنامج «كتب ليبية» (7)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تقرير للخارجية الأميركية: نحو 20 ألف مفقود في ليبيا.. قتل خارج القضاء والانقسامات تعيق التحقيقات
تقرير للخارجية الأميركية: نحو 20 ألف مفقود في ليبيا.. قتل خارج ...
أميركا تطالب المركزي بحماية عائدات النفط الليبي من «الاختلاس»
أميركا تطالب المركزي بحماية عائدات النفط الليبي من «الاختلاس»
«تطورات العملية السياسية» محور مشاورات المنفي ونائبيه مع وليامز وزينينغا
«تطورات العملية السياسية» محور مشاورات المنفي ونائبيه مع وليامز ...
وليامز تطلع الدبيبة على نتائج اجتماع القاهرة
وليامز تطلع الدبيبة على نتائج اجتماع القاهرة
تراجع الدولار أمام الدينار في السوق الموازية
تراجع الدولار أمام الدينار في السوق الموازية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما...
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في ......
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس...
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن شوكولاتة «كيندر»
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن ......
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس...
المزيد
وزارة الخارجية تدين قيام متطرفين في السويد بحرق نسخ من القرآن الكريم
وزارة الخارجية تدين قيام متطرفين في السويد بحرق نسخ من ......
ضبط رجل وفتاة متلبسين بترويج أقراص هلوسة في طرابلس
ضبط رجل وفتاة متلبسين بترويج أقراص هلوسة في طرابلس...
وفاة مسن صدمته سيارة بطريق المطار
وفاة مسن صدمته سيارة بطريق المطار...
تراجع الدولار أمام الدينار في السوق الموازية
تراجع الدولار أمام الدينار في السوق الموازية...
وليامز تطلع الدبيبة على نتائج اجتماع القاهرة
وليامز تطلع الدبيبة على نتائج اجتماع القاهرة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط