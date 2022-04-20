المقريف يبحث الاستعدادات لاستئناف الدراسة في كاباو وسوق الجمعة بعد رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الدكتور موسى المقريف، مع مراقبي الوزارة في بلدتي كاباو وسوق الجمعة؛ لمناقشة الاستعدادات لاستئناف الدراسة عقب شهر رمضان.

جاء ذلك في لقاءين منفصلين، اليوم الأربعاء، تناول خلالهما المشكلات والصعوبات التي تواجه مراقبتي التعليم في البلديتين، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

المقريف يبحث ملف معلمي العقود المتعثرة

وأمس الثلاثاء، استقبل المقريف عددا من معلمي العقود المتعثرة في مكتبه.

وأكد وزير التعليم أن الإفراج عن مرتبات معلمي العقود المتعثرة ضمن أولويات الوزارة، متعهدا بالإسراع في صرفها.