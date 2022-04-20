باشاغا لـ«ذا تلغراف»: ليبيا يمكنها تعويض النفط الروسي.. ونريد إخراج مجموعة «فاغنر»

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الوزراء المكلف من قبل مجلس النواب، فتحي باشاغا، إن ليبيا يمكن أن تزود المملكة المتحدة بالموارد التي تحتاجها إذا ساعد الغرب في إعادة بناء بلاده بعد سنوات من الحرب.

وأوضح باشاغا في تصريحات إلى جريدة «ذا تلغراف» البريطانية، أمس الثلاثاء، أن بلاده يمكن أن تساعد في تعويض النقص في النفط الروسي إذا ساعد الغرب البلاد على التعافي من سنوات الحرب.

إخراج مجموعة «فاغنر»

ونقلت «ذا تلغراف» عن باشاغا قوله إنه يريد «طرد المرتزقة الروس من ليبيا»، بما في ذلك مجموعة «فاغنر»، و«إحلال السلام والاستقرار والديمقراطية في ليبيا».

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ورفض فكرة نشر قوات حفظ سلام دولية في ليبيا، لكنه طالب الغرب بتوفير التكنولوجيا والخبرة للمساعدة في تأمين الحدود البرية والبحرية لليبيا، مشيرا إلى أن ذلك سيساعد في منع تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.

بريطانيا «كسولة» في مساعدة ليبيا

ثم عرج على العلاقات مع بريطانيا، واصفا الأخيرة بـ«الكسولة» لـ«فشلها الواضح» في مساعدة ليبيا بعد مشاركتها في التدخل العام 2011 ضد نظام العقيد معمر القذافي.

لكن الفرصة ما زالت مواتية أمام المملكة المتحدة للمساعدة في بناء ليبيا، والحديث لباشاغا الذي أضاف: «أعطونا الأمل وأعطونا فرصة.. امنحونا الاستثمار والدعم اللازمين، ويمكننا تحويل ليبيا إلى دولة قومية بارزة وركيزة من ركائز المجتمع الدولي».

ودعا باشاغا لندن إلى استخدام نفوذها الاقتصادي والدبلوماسي لضمان إعادة إعمار ليبيا، قائلا: «يمكن لبريطانيا أن تفعل الكثير لليبيا».