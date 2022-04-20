اليورو يرتفع أمام الدينار في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر العملة الأوروبية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وزاد متوسط سعر صرف اليورو قرشا واحدا ليصبح 5.09 دينار مقابل 5.08 دينار أمس، وفق نشرة أسعار العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

في حين ثبت سعر الدولار عند 4.71 دينار، والجنيه الإسترليني عند 6.13 دينار.

وبالنسبة لسلة العملات العربية، فلم يطرأ تغيير على أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي، لتسجل 1.25 دينار، و1.28 دينار، و1.55 دينار على الترتيب. واستقر اليوان الصيني عند 0.73 دينار، والليرة التركية عند 0.32 دينار.