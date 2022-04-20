Atwasat

«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 أبريل 2022, 11:15 صباحا
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي
alwasat radio

حذير المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية، نشطة إلى قوية، على الساحل الغربي.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تراوح سرعة الرياح بين 25 و35 عقدة، مع ارتفاع للموج يصل إلى 3.00 أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى مغطاة جزئيا بالسحب غدا.
- الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية، بينما تكون شمالية شرقية اليوم على ساحل زوارة وطرابلس، سرعتها تتراوح بين 10 و30 عقدة، تصل صباح الغد إلى 35 عقدة على الساحل من الخمس إلى مصراتة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.00 متر، يصل صباح الغد إلى 3.00 أمتار على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون مضطربا على الساحل من طرابلس إلى مصراتة.
- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.
- الرؤية متوسطة إلى ضعيفة بسبب إثارة الأتربة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، بينما تكون شمالية غربية على الزويتينة وشمالية شرقية على الساحل من بنغازي إلى طبرق، سـرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.00 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور.. ليفربول يقهر مانشستر يونايتد في «آنفيلد».. ويتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي

بالصور.. ليفربول يقهر مانشستر يونايتد في «آنفيلد».. ويتصدر ترتيب الدوري ...
الـ«بنتاغون»: أوكرانيا تسلمت مقاتلات وقطع غيار لتعزيز سلاحها الجوي

الـ«بنتاغون»: أوكرانيا تسلمت مقاتلات وقطع غيار لتعزيز سلاحها الجوي
المنتخب الوطني في المجموعة العاشرة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023

المنتخب الوطني في المجموعة العاشرة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023
هل استخدمت الإمارات برنامج « بيغاسوس» للتجسس على هواتف موظفين فى مكتب جونسون والخارجية البريطانية؟

هل استخدمت الإمارات برنامج « بيغاسوس» للتجسس على هواتف موظفين فى مكتب جونسون ...
بهذه الطريقة.. جماهير ليفربول تخطط لمواساة رونالدو في وفاة طفله الرضيع

بهذه الطريقة.. جماهير ليفربول تخطط لمواساة رونالدو في وفاة طفله الرضيع
وزير تونسي سابق: السفينة الغارقة قبالة سواحل تونس تركية وكانت محملة بالنفط الليبي المهرب

وزير تونسي سابق: السفينة الغارقة قبالة سواحل تونس تركية وكانت محملة بالنفط ...
برنامج «كتب ليبية» (7)

برنامج «كتب ليبية» (7)
«الحزام الأخضر» حول كربلاء يدفع فاتورة الإهمال والجفاف (صور)

«الحزام الأخضر» حول كربلاء يدفع فاتورة الإهمال والجفاف (صور)
خلونا نحلموا (الحلقة 7)

خلونا نحلموا (الحلقة 7)
مسلسل «شن الحكاية» (7)

مسلسل «شن الحكاية» (7)
مسلسل «هذا هو» (5)

مسلسل «هذا هو» (5)
الكاسا (الحلقة 4)

الكاسا (الحلقة 4)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (4)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (4)
باحث أميركي يكشف عدد مرتزقة «فاغنر» القادمين إلى أوكرانيا من ليبيا

باحث أميركي يكشف عدد مرتزقة «فاغنر» القادمين إلى أوكرانيا من ليبيا
7 نقاط تفصل ريال مدريد عن التتويج بـ«الليغا» بفضل برشلونة

7 نقاط تفصل ريال مدريد عن التتويج بـ«الليغا» بفضل برشلونة
«أوكسفام» تحث صندوق النقد على التخلي عن مطالب التقشف

«أوكسفام» تحث صندوق النقد على التخلي عن مطالب التقشف
المرضى الليبيون في الأردن ضحية ديون الحكومة وتعامل السفارة!

المرضى الليبيون في الأردن ضحية ديون الحكومة وتعامل السفارة!
مالي تتلقى من روسيا مروحيتين قتاليتين ورادارات مراقبة

مالي تتلقى من روسيا مروحيتين قتاليتين ورادارات مراقبة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
أحوال الطقس اليوم: تأثر مناطق الغرب بمنخفض صحراوي ورياح مثيرة للأتربة
أحوال الطقس اليوم: تأثر مناطق الغرب بمنخفض صحراوي ورياح مثيرة ...
«فرانس برس»: استمرار الانقسام بشأن ليبيا في مجلس الأمن
«فرانس برس»: استمرار الانقسام بشأن ليبيا في مجلس الأمن
أطلقوا النار على الأمن.. ضبط أقارب متهم باختلاس 200 مليون دينار في طرابلس
أطلقوا النار على الأمن.. ضبط أقارب متهم باختلاس 200 مليون دينار ...
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي
اليورو يرتفع أمام الدينار في السوق الرسمية
اليورو يرتفع أمام الدينار في السوق الرسمية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما...
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في ......
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس...
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن شوكولاتة «كيندر»
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن ......
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس...
المزيد
المقريف يبحث الاستعدادات لاستئناف الدراسة في كاباو وسوق الجمعة بعد رمضان
المقريف يبحث الاستعدادات لاستئناف الدراسة في كاباو وسوق ......
باشاغا لـ«ذا تلغراف»: ليبيا يمكنها تعويض النفط الروسي.. ونريد إخراج مجموعة «فاغنر»
باشاغا لـ«ذا تلغراف»: ليبيا يمكنها تعويض النفط الروسي.. ......
الحداد: لن نسمح باستغلال المؤسسة العسكرية والمسلحين لجر البلاد إلى الحرب
الحداد: لن نسمح باستغلال المؤسسة العسكرية والمسلحين لجر ......
اليورو يرتفع أمام الدينار في السوق الرسمية
اليورو يرتفع أمام الدينار في السوق الرسمية...
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط