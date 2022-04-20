«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط

حذير المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية، نشطة إلى قوية، على الساحل الغربي.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تراوح سرعة الرياح بين 25 و35 عقدة، مع ارتفاع للموج يصل إلى 3.00 أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى مغطاة جزئيا بالسحب غدا.

- الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية، بينما تكون شمالية شرقية اليوم على ساحل زوارة وطرابلس، سرعتها تتراوح بين 10 و30 عقدة، تصل صباح الغد إلى 35 عقدة على الساحل من الخمس إلى مصراتة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.00 متر، يصل صباح الغد إلى 3.00 أمتار على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون مضطربا على الساحل من طرابلس إلى مصراتة.

- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.

- الرؤية متوسطة إلى ضعيفة بسبب إثارة الأتربة.