حكومة الدبيبة تتعاقد مع مجموعة ضغط أميركية لدعمها أمام إدارة بايدن

القاهرة - بوابة الوسط

كشف تقرير أميركي تعاقد حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع مجموعة ضغط في الولايات المتحدة، من أجل دعم رؤيتها بخصوص المرحلة الانتقالية وعقد الانتخابات، وأيضا تسهيل عقد الاجتماعات مع البيت الأبيض وإدارة الرئيس جو بايدن.

واستند التقرير المنشور في موقع «بوليتيكو»، إلى وثائق مقدمة إلى وزارة العدل تظهر تعاقد حكومة الوحدة مع «مجموعة بوديستا»، والتي ستعمل معها كمقاول من الباطن لشركة الاستشارات «طلال العماري»، وذلك «للضغط من أجل انتخابات نزيهة واستقرار في ليبيا».

كما ستساعد المجموعة على إجراء لقاءات بين حكومة الوحدة ومسؤولي «كونغرس» ووسائل الإعلام الأميركية؛ «لتعزيز العلاقات بينها وبين قادة الأجهزة التنفيذية والتشريعية» بالولايات المتحدة، وذلك بغية «الحفاظ على المكاسب السياسية للحكومة، ودفع الاستقرار في ليبيا، لتعزيز الاتفاق على أساس دستوري لانتخابات تجرى في العام الجاري»، وذلك وفق الوثائق.

«بوليتيكو» تسلط الضوء على الإغلاقات النفطية ونتائج اجتماعات القاهرة

وأشار التقرير إلى توسط الولايات المتحدة بين الفرقاء الليبيين في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، «إلا أن المفاوضات اختتمت يوم الإثنين دون اتفاق»، وذلك في إشارة إلى اجتماعات المسار الدستوري التي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ورعاية الأمم المتحدة.

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كما سلط الضوء إلى تزامن إخفاق المفاوضات مع إغلاق «محتجين على حكومة الدبيبة» أكبر حقل نفطي في البلاد، حيث أعلن المؤسسة الوطنية للنفط الإثنين، الحالة القاهرة في حقل الشرارة، بعد ضغوط مارستها مجموعة من الأفراد على العاملين هناك، ما اضطرهم إلى إيقاف تدريجي للإنتاج.

وحسب الوثائق المنشورة على «بوليتيكو»، ستعمل نائبة رئيس مجموعة «بوديستا» للسياسة العالمية والاتصالات، إليزابيت ديماري، ورئيسة موظفي المجموعة هيلين هاجرتي، مع حكومة الوحدة في تلك المهمة.