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تركيب أحزمة عاكسة للإبل في الهلال النفطي لتقليل حوادث السير

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 أبريل 2022, 01:54 صباحا
تركيب أحزمة عاكسة للإبل في الهلال النفطي لتقليل حوادث السير
أحزمة عاكسة للضوء سيجرى توزيعها على مربي الإبل (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
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تستعد مديرية أمن الهلال النفطي لتوزيع أحزمة عاكسة للضوء على المربين من أجل تركيبها للإبل لتفادي حوادث السير، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الداخلية على «فيسبوك» مساء الثلاثاء.

واستلمت المديرية عددًا من الأحزمة العاكسة للضوء الخاصة بالإبل، وذلك ضمن مبادرة المؤسسة الوطنية للنفط داخل مناطق العمليات الخاصة بها، للحفاظ على أمن وسلامة مرتادي الطريق العام.

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وأفاد البيان بأنه سيجرى توزيع هذه الأحزمة العاكسة على المربيين لغرض تركيبها على الإبل التى ترعى بالقرب من الطريق العام، وذلك بعد صدور قرار بتشكيل لجنة تضم عددًا من الأجهزة الأمنية والضبطية ونقابات المربيين بالمنطقة الممتدة من راس لانوف غرباً إلى أجدابيا شرقاً.

وأكد مدير أمن الهلال النفطي العميد إيهاب الكزة أنه سيتم مخاطبة جهات الاختصاص لإصدار قرارات وقوانين من شأنها أن تكون رادعة ضد من يترك المواشي ترعى قرب الطريق العام للمحافظة على الأمن والسلامة المرورية على الطرقات.

أحزمة عاكسة للضوء سيجرى توزيعها على مربي الإبل (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
أحزمة عاكسة للضوء سيجرى توزيعها على مربي الإبل (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
مديرية أمن الهلال النفطي تستلم أحزمة عاكسة للضوء لتوزيعها على مربي الإبل (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
مديرية أمن الهلال النفطي تستلم أحزمة عاكسة للضوء لتوزيعها على مربي الإبل (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
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