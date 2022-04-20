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شاهد في «وسط الخبر».. تنظيم «داعش» في الواجهة مجددا؟

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 أبريل 2022, 01:10 صباحا
شاهد في «وسط الخبر».. تنظيم «داعش» في الواجهة مجددا؟
برنامج «وسط الخبر» على قناة الوسط (WTV). الثلاثاء 19 أبريل 2022
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة الوسط (WTV)، اليوم الثلاثاء، الضوء على الهجوم الإرهابي الذي وقع أمام بوابة معسكر تابع لـ«اللواء طارق بن زياد» بمنطقة أم الأرانب جنوب غرب ليبيا.

وطرح البرنامج على محللين تساؤلات بشأن دلالات وتوقيتات عودة تنظيم «داعش» إلى الواجهة مجددا، خاصة في ظل تخوفات من انفلات الأوضاع الأمنية الهشة، بعد ورود تحذيرات رسمية من تجدد نشاطات إرهابية في البلاد، حيث سبق أن جرى ضبط عصابات عابرة للحدود، وكمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات.

- المحجوب يحمل «داعش» مسؤولية تفجير سيارة مفخخة أمام معسكر في أم الأرانب
- مديرية أمن القطرون: عمليات تمشيط واسعة لملاحقة عناصر «داعش» بجبل عصيدة

السنوسي الحضيري الباحث المتخصص في التنظيمات الدولية رأى أن «داعش» قام بتغيير قياداته مؤخرًا، وبدأ بناء قواعده ليكون موجودًا في المناطق التي يغيب عنها الاستقرار. أما باسل الترجمان، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، رأى أن التنظيم يسعى منذ فترة إلى تركيز تحركاته في شمال غرب ليبيا، باعتبارها منطقة صحراوية لا يمكن لقوة عسكرية السيطرة عليها.

وأفادت تقارير أمنية بأن تنظيم «داعش» يعيد تشكيل قواته في تشاد بما يسمح بتعزيز موقعه في المنطقة القريبة من الحدود الليبية. فيما قال مدير إدارة التوجيه المعنوي التابعة للقيادة العامة، اللواء خالد المحجوب، إن التنظيم الإرهابي يتحمل مسؤولية الهجوم الأخير بمنطقة أم الأرانب.

وكان آخر هجوم نفذه التنظيم قبل ليلة الإثنين، في أواخر يناير الماضي، عندما استهدف عناصر تنظيم «داعش» دورية تابعة لكتيبة «شهداء أم الأرانب» بمنطقة جبل عصيدة، قرب بلدة القطرون جنوب غرب ليبيا، ما تسبب في مقتل ثلاثة عناصر أمنية وأربعة أفراد من التنظيم الإرهابي، وفق بيانات رسمية.

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