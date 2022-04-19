زينينغا ينقل لأعضاء لجنة «5+5» عن المنطقة الغربية مخاوف نظرائهم في الشرق بشأن الوضع الحالي

القاهرة - بوابة الوسط

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن منسقها ورئيسها بالإنابة، ريزيدون زينينغا، نقل خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المنطقة الغربية، اليوم الثلاثاء، في طرابلس، «مخاوف نظرائهم في الشرق بشأن الوضع الحالي وتأثير ذلك على سبل العيش في المنطقة الشرقية».

وأشارت البعثة، في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أن اجتماع زينينغا مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المنطقة الغربية يأتي «عقب لقائه في بنغازي، الأسبوع الماضي، أعضاء اللجنة عن الشرق حول الإجراءات المعلنة في بيانهم الصادر في 9 أبريل، بما في ذلك قرار تعليق عملهم».

معالجة مخاوف أعضاء لجنة «5+5» عن الشرق

وأضافت البعثة أن أعضاء اللجنة عن المنطقة الغربية اطلعوا زينينغا «عن تواصلهم أخيرًا مع زملائهم في الشرق وجهودهم لمعالجة بعض طلباتهم، معربين عن أملهم في استئناف عمل اللجنة في وقت قريب وعن قلقهم من تداعيات الإجراءات التي أُعلنها، بما في ذلك وقف إنتاج النفط الذي يجري تنفيذه الآن».

- ممثلو القيادة العامة بلجنة «5+5» يؤكدون أهمية التزامات «حكومة الوحدة» تجاه الشرق

- زينينغا ووفد من البعثة الأممية يجتمعون مع ممثلي القيادة العامة في لجنة «5+5» ببنغازي

- ممثلو القيادة العامة في لجنة «5+5» يعلقون مشاركتهم فيها

وأكدت البعثة أن «أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة أعربوا عن تقديرهم الكبير لنظرائهم في الشرق وشددوا على أهمية عدم تسييس عمل اللجنة الذي قد يقوض الإنجازات التي حققتها لجنة (5+5) مجتمعة».

زينينغا يجدد التزام البعثة الأممية بتسيير جهود حل المسائل العالقة

من جهته، جدد منسق البعثة ورئيسها بالإنابة ريزيدون زينينغا، «التزام البعثة بمواصلة الجهود لتيسير إيجاد حل للمسائل التي أثارها أعضاء اللجنة من الشرق ، التي تعرِّض الآن عمل اللجنة والتقدم المحرز على المسار الأمني للخطر».

وأعلن ممثلو قوات القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في بيان، يوم 9 أبريل الجاري، تعليق جميع أعمالهم في اللجنة، متهمين حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة بعرقلة استكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر من العام 2020 وعدم انصياعه «لقرارات الشرعية الصادرة عن مجلس النواب ورفضه التسليم لحكومة الاستقرار، ونكث عهده بشأن ترشحه للانتخابات وعرقلته إتمامها بحجج واهية».

مطالب ممثلي القيادة العامة في لجنة «5+5» من الدبيبة

واجتمع زينينغا، الأسبوع الماضي، في مدينة بنغازي، مع ممثلي القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» وطلب منهم الاستمرار في تعاونها مع الأمم المتحدة، بما في ذلك تقديم الدعم الضروري لتيسير عمل وحدة مراقبة وقف إطلاق النار التابعة للأمم المتحدة في سرت.

وأكد ممثلو القيادة العامة في اللجنة خلال اجتماعهم مع زينينغا، الأربعاء الماضي، «أهمية التزامات حكومة الوحدة الوطنية تجاه المنطقة الشرقية، التي تضطلع بدور حيوي في تأمين إنتاج النفط والإسهام في الأمن والاستقرار المستتبين في الوقت الراهن في ليبيا».