وزارة الخارجية تحتفل بتخريج 242 ملحقا دبلوماسيا

القاهرة - بوابة الوسط

احتفلت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية بتخريج 242 ملحقًا دبلوماسيًا من الطلبة والطالبات من مختلف مناطق ليبيا، وذلك خلال احتفالية نظمها معهد الدراسات الدبلوماسية التابع للوزارة، مساء الإثنين الماضي، بفندق «كورنثيا» في العاصمة طرابلس.

وقالت وزارة الخارجية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الخريجين من مختلف مناطق ليبيا، وهم ضمن الدفعة الـ17 للعام الدراسي2021-2022 من الطلبة والطالبات الدارسين بمعهد الدراسات الدبلوماسية بالوزارة.

وحضر الحفل الذي أقيم في فندق «كورنثيا»، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية محمد عيسى بالإنابة عن الوزيرة نجلاء المنقوش، ووكيل وزارة الصناعة والمعادن مصطفى سمو، ومديرو الإدارات بوزارة الخارجية، ومدير معهد الدراسات الدبلوماسية الدكتور عياد البي، وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد الدبلوماسي، وعدد من المسؤولين وعدد من ممثلي الوزارات بحكومة الوحدة الوطنية.

وكيل وزارة الخارجية يهنئ الملحقين الدبلوماسيين الجدد

وألقى وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية محمد عيسى كلمة بالمناسبة نيابة عن وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، هنأ فيها خريجي الدفعة الـ17 لمعهد الدراسات الدبلوماسية باستكمال دورة إعداد الملحقين الدبلوماسيين بنجاح، بحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وشكر عيسى في كلمته، إدارة المعهد الدبلوماسي وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد على مجهودات في إنجاح هذه الدورة للملحقين الدبلوماسيين الجدد الذين سيباشرون العمل بمختلف إدارات وزارة الخارجية.

وأشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى أن وكيل الشؤون السياسية قدم خلال الحفل شهادات التقدير إلى الطلاب الخمسة الأوائل على هذه الدفعة، كما تسلم وكيل وزارة الصناعة والمعادن مصطفى سمو، الذى حضر نيابة عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية درعًا مقدمة من المعهد.

القواعد الأساسية لتطوير العمل الدبلوماسي

من جانبه، ثمن مدير معهد الدراسات الدبلوماسية الدكتور عياد البي دور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش ووكيل الوزارة للشؤون السياسية محمد عيسى «الفاعل وجهودهم الصادقة بالارتقاء بعمل هذه الوزارة العريقة» وفق الوزارة.

وهنأ البي منتسبي الدفعة الـ17 بالمعهد الدبلوماسي على النجاح بعد عام ونيف من الدراسة والمثابرة والاجتهاد، مؤكدا أنهم «سيشكلون رفقة زملائهم من كافة القطاعات القواعد الأساسية لتطوير مجالات العمل السياسي والدبلوماسي» بالوزارة.

حفل تخريج الدفعة 17 من معهد الدراسات الدبلوماسية في طرابلس. (وزارة الخارجية)

حفل تخريج الدفعة 17 من معهد الدراسات الدبلوماسية في طرابلس. (وزارة الخارجية)

حفل تخريج الدفعة 17 من معهد الدراسات الدبلوماسية في طرابلس. (وزارة الخارجية)

حفل تخريج الدفعة 17 من معهد الدراسات الدبلوماسية في طرابلس. (وزارة الخارجية)