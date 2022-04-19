استمرار تراجع إصابات «كورونا» الأسبوعية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت بيانات المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، استمرار تراجع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المسجلة خلال الأسبوع الأخير، وفق تقرير يغطي الفترة بين 11 و17 أبريل الجاري، مقارنة بالأسبوع السابق عليه.

وأفاد المركز بتسجيل 46 إصابة مؤكدة بالفيروس خلال تلك الفترة مقارنة بـ61 إصابة خلال الأسبوع السابق، مشيرًا إلى تراجع عدد الفحوصات خلال الأسبوع الأخير إلى 1769 فحصًا طبيًا مقارنة بـ1866 فحصًا خلال الأسبوع السابق.

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وأشار المركز إلى تسجيل ثلاث حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس مقارنة بأربع حالة الأسبوع السابق، وشفاء 213 حالة مقارنة بـ403 حالات حالة.

ولفت إلى زيادة عدد المطعمين باللقاح المضاد للفيروس إلى مليونين و214 ألفًا و303 اشخاص بالجرعة الأولى، ومليون و141 ألفًا و236 مطعَّمًا بالجرعة الثانية، و96 ألفًا و813 مطعَّمًا بالجرعة التعزيزية.