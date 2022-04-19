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البعثة الأممية تدين الهجوم بسيارة مفخخة استهدف منشأة عسكرية تابعة للقيادة العامة في أم الأرانب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 أبريل 2022, 09:14 مساء
البعثة الأممية تدين الهجوم بسيارة مفخخة استهدف منشأة عسكرية تابعة للقيادة العامة في أم الأرانب
بوابة معسكر سرية الدوريات الصحراوية التابعة للقيادة العامة في أم الأرانب التي وقع عندها الهجوم. (الإنترنت)
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دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم الثلاثاء، «الهجوم بسيارة مفخخة الليلة الماضية، الذي ورد أنه استهدف منشأة عسكرية»، تابعة للقيادة العامة في بلدة أم الأرانب جنوب غرب ليبيا.

وأشارت البعثة، في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أن الهجوم «أفيد بأن تنظيم داعش قد تبنى المسؤولية عنه»، مشيرة إلى أنه «لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية حسبما ورد في التصريحات الصادرة عن مسؤولين عسكريين».

المحجوب يحمل «داعش» مسؤولية هجوم أم الأرانب
ووقع الهجوم أمام بوابة معسكر تابع لـ«اللواء طارق بن زياد» بمنطقة أم الأرانب جنوب غرب ليبيا، وفق ما أعلنه مدير إدارة التوجيه المعنوي التابعة للقيادة العامة، اللواء خالد المحجوب، الذي حمَّل تنظيم «داعش» المسؤولية عنه، لكنه نفى وقوع أي ضحايا جراء الهجوم.

- حكومة باشاغا تدين «الهجوم الإرهابي» في منطقة أم الأرانب
- المحجوب يحمل «داعش» مسؤولية تفجير سيارة مفخخة أمام معسكر في أم الأرانب

واعتبر المحجوب، في تدوينة نشرها عبر حسابه على «فيسبوك»، أن تفجير السيارة المفخخة «محاولة يائسة» من التنظيم الإرهابي «لإثبات قدرتهم على القيام بعمليات إرهابية»، موضحًا أن «تنظيم داعش الإرهابي قام بتفجير السيارة المفخخة بتقنية التشغيل عن بعد أمام معسكر سرية الدوريات الصحراوية التابع للواء طارق بن زياد، المعزز بمنطقة أم الأرانب دون أن تكون هناك أي خسائر بشرية».

حكومة باشاغا تدين هجوم أم الأرانب
لكن الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، تحدثت في بيان بالخصوص عن وقوع «جرحى ومصابين» جراء الهجوم الذي دانته، وأكدت في بيان التزامها «باتخاذ التدابير لإيجاد حلول جذرية للأزمة الأمنية الراهنة، ومحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه والتصدي لمصادر تمويله وفق استراتيجية متطورة بالتعاون مع المجتمع الدولي».

وتداول نشطاء، على مواقع التوصل الاجتماعي، فيديو لموقع الهجوم أظهر مجموعة من الشباب تتفقد مكونات السيارة المفخخة التي تطايرت جراء التفجير إلى جانب سور المعسكر.

وكان آخر هجوم نفذه التنظيم قبل الليلة الماضية، في أواخر يناير الماضي، عندما استهدف عناصر تنظيم «داعش» دورية تابعة لكتيبة «شهداء أم الأرانب» بمنطقة جبل عصيدة، قرب بلدة القطرون جنوب غرب ليبيا، ما تسبب في مقتل ثلاثة عناصر أمنية وأربعة أفراد من التنظيم الإرهابي، وفق بيانات رسمية.

بوابة معسكر سرية الدوريات الصحراوية التابعة للقيادة العامة في أم الأرانب التي وقع عندها الهجوم. (الإنترنت)
بوابة معسكر سرية الدوريات الصحراوية التابعة للقيادة العامة في أم الأرانب التي وقع عندها الهجوم. (الإنترنت)
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