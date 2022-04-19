مركز سبها الطبي: لا إصابات جديدة بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز سبها الطبي عدم تسجيل أية إصابات جديدة بفيروس «كورونا» خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز في بيان، إن المختبر التابع له أجرى تحاليل لخمس عينات للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبيتها جميعا.

فيما لم يسجل المركز أيضا أي حالات وفاة أو شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وحذر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، من أن «الانخفاض القياسي» في عدد إصابات الفيروس خلال الأسبوع الماضي «لا يعني بالضرورة انتهاء الوباء»، خاصة مع تدني نسبة المطعمين بجرعتين من اللقاح المضاد للفيروس (16%).

ودعا المركز إلى وضع خطة عاجلة لتكثيف حملات التطعيم وتفعيل القوانين المنظمة لإجبارية التطعيم بهدف الوصول بالبلاد إلى نسبة من المطعمين تضمن الحد من انتشار مستقبلي للوباء.