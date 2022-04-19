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«العمل» تبحث جهود تنظيم السوق وتعزيز التواصل مع الأجهزة الرقابية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 أبريل 2022, 02:37 مساء
«العمل» تبحث جهود تنظيم السوق وتعزيز التواصل مع الأجهزة الرقابية
صالون حواري لوزارة العمل في طرابلس، 18 أبريل 2022، (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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بحثت وزارة العمل والتأهيل الجهود المبذولة من أجل تنظيم سوق العمل، ووضع السياسات العامة اللازمة لتعزيز التواصل والعمل المشترك بين قطاعات الدولة ذات العلاقة والأجهزة الرقابية.

جاء ذلك خلال صالون حواري بعنوان آفاق التأهيل والتشغيل في سوق العمل الليبي 2020 - 2025، عُقد الأحد في العاصمة طرابلس، تحت شعار «تحديد المسارات والأهداف والشركاء»، بمشاركة ديوان المحاسبة وعدد من القطاعات ذات العلاقة بعمل الوزارة، حسب بيانها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وتضمن الصالون عرض ملامح الخطة الاستراتيجية العامة للوزارة، والمشاريع والمبادرات التي على أساسها تسعى الوزارة لتحقيق أهدافها، وتحديد المسارات المشتركة مع الجهات ذات العلاقة.

وقالت الوزارة إن الهدف من تلك الفعالية «تعزيز الشفافية والحوكمة في تنفيذ المشروعات المقترحة بالشراكة مع أصحاب المصلحة وبالتعاون مع الأجهزة الرقابية».

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