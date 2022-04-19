القبض على متهم في قضايا ابتزاز إلكتروني بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس القبض على متهم في قضايا ابتزاز إلكتروني ينتحل شخصية صفحة إلكترونية باسم «بصمة خير».

ويدعى المتهم «أ.ع.ف.ا» من مواليد العام 1982، وكان يساوم ضحاياه لدفع أموال طائلة مقابل عدم نشره صورهم الخاصة، وتمكن فريق من مركز شرطة حي الأندلس من القبض عليه بعد كمين محكم، وفق بيان صادر عن المديرية.

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وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بما نُسب إليه، وجرى استرجاع 40 ألفًا و880 دينارا منه، إضافة إلى ألفي يورو، كما اعترف بشرائه قطعة أرض خارج مدينة طرابلس وسيارة نقل.

وتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص على ذمة قضايا نصب واحتيال، وفق البيان.