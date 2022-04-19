«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل من طرابلس إلى سرت...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية، اليوم الثلاثاء، على ساحل درنة، وتكون جنوبية شرقية نشطة إلى قوية مساء الغد على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية تتحول تدريجيًا إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 5 و25 عقدة، وتصل مساء الغد إلى 30 عقدة على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و150 مترًا.
- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على الجبل الأخضر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار.
- الرياح شمالية غربية تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية ثم إلى شمالية شرقية، تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة، وتصل اليوم إلى 25 عقدة على ساحل درنة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1 و2 متر.
- البحر قيل الاضطراب إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
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