السوق الرسمية: الدولار يرتفع أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر العملة الأميركية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وزاد متوسط سعر صرف الدولار قرشًا واحدًا ليصبح 4.71 دينار مقابل 4.70 دينار أمس، وفق نشرة أسعار العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

في حين ثبت متوسط سعر الجنيه الإسترليني عند 6.13 دينار، وسعر اليورو عند 5.08 دينار.

وبالنسبة لسلة العملات العربية، فلم يطرأ تغيير على أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي، لتسجل 1.25 دينار، و1.28 دينار، و1.55 دينار على الترتيب. واستقر اليوان الصيني عند 0.73 دينار، والليرة التركية عند 0.32 دينار.