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ضبط تاجر مخدرات بحوزته 12 كيلوغرام «حشيش» في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 أبريل 2022, 01:41 مساء
ضبط تاجر مخدرات بحوزته 12 كيلوغرام «حشيش» في طرابلس
مخدرات مضبوطة مع شخص في طرابلس، 19 أبريل 2022، (الداخلية)
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ضبط أعضاء مكتب الدعم والإسناد بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالعاصمة، تاجر مخدرات يتاجر في مخدر الحشيش بكميات كبيرة بمدينة طرابلس وخارجها.

وعثر بحوزته على نحو 12 كيلوغرامًا من مخدر «الحشيش»، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وأشار البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهم، ثم أحيل إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات طرابلس من حيث الاختصاص.

ضبط أحد المتهمين في قضية تهريب مخدرات داخل سيارات مستوردة
كما أعلنت الداخلية، أمس الإثنين ضبط شخص، صادر بحقه أمر قبض من رئيس نيابة استئناف مصراتة الابتدائية في واقعة محاولة تهريب أقراص مخدرة مخبأة عبر سيارات مستوردة إلى مدينة مصراتة.

- ضبط متهم في واقعة محاولة تهريب مخدرات داخل سيارات مستوردة إلى مصراتة
- النيابة تعلن ضبط كميات كبيرة من المخدرات مخبأة داخل سيارات مستوردة

وتعود تلك الواقعة إلى السابع من أبريل الجاري، حين أعلنت النيابة العامة ضبط كميات كبيرة من المخدرات في ميناء مصراتة البحري، مخبأة داخل سيارات مستوردة على متن السفينة «غراند إسبانيا»؛ القادمة من أحد الموانئ البلجيكية.

وفتش فريق من النيابة بمصراتة 3200 سيارة على متن السفينة، ما أسفر عن ضبط 508 مغلفات تحتوي على أقراص مخدرة «الإكستاسي»، و127 مغلفًا تحتوي على مخدر الحشيش، و700 غرام من مادة مخدرة «الهيروين»، وذلك بعد الاستعانة بالإخصائيين لتحديد أنواع المواد المخدرة.

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