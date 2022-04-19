إعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية بدرنة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الثلاثاء، إعدام كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بمنطقة التميمي بدرنة.

وأوضح المركز في بيان، أن مفتشي قسم الرقابة الداخلية بدرنة أشرفوا رفقة مركز الحرس البلدي بالتميمي على عملية الإعدام، التي جرت بالمكب النهائي بمنطقة التميمي، وجاءت نتيجة عدم صلاحية هذه المواد للاستهلاك البشري.

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وبينما لم يحدد البيان الكميات المعدمة بالتحديد، أوضح أن هذه الكميات جرت مصادرتها ومن ثم إتلافها خلال حملة تفتيشية على المحال التجارية خلال الأشهر القليلة الماضية.

إعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية في درنة، 19 أبريل 2022. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

إعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية في درنة، 19 أبريل 2022. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

إعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية في درنة، 19 أبريل 2022. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

إعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية في درنة، 19 أبريل 2022. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

إعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية في درنة، 19 أبريل 2022. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)