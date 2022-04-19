ضبط متهم في واقعة محاولة تهريب مخدرات داخل سيارات مستوردة إلى مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية ضبط شخص، صادر بحقه أمر قبض من رئيس نيابة استئناف مصراتة الابتدائية في واقعة محاولة تهريب أقراص مخدرة مخبأة عبر سيارات مستوردة إلى مدينة مصراتة.

وأوقف أعضاء التحري بمكتب المعلومات والمتابعة المتهم، الذي يقيم في العاصمة طرابلس، وهو من بين خمسة أشخاص صدر بحقهم أمر القبض بالنيابة العامة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الإثنين.

كما قبض أعضاء التحري على سبعة أشخاص متورطين في تجارة المخدرات المختلفة والمتمثلة في أقراص الهلوسة ومخدر الحشيش، وقد اتُخذت الإجراءات القانونية معهم، ثم أحيلوا رفقة الأوراق والمضبوطات إلى مكتب النائب العام المستشار الصديق الصور للتصرف.

ضبط كيمات كبيرة من المخدرات داخل سيارات مستوردة

وفي السابع من أبريل، أعلنت النيابة العامة ضبط كميات كبيرة من المخدرات في ميناء مصراتة البحري، مخبأة داخل سيارات مستوردة على متن السفينة «غراند إسبانيا»؛ القادمة من أحد الموانئ البلجيكية.

- النيابة تعلن ضبط كميات كبيرة من المخدرات مخبأة داخل سيارات مستوردة

وفتش فريق من النيابة بمصراتة 3200 سيارة على متن السفينة، ما أسفر عن ضبط 508 مغلفات تحتوي على أقراص مخدرة «الإكستاسي»، و127 مغلفًا تحتوي على مخدر الحشيش، و700 غرام من مادة مخدرة «الهيروين»، وذلك بعد الاستعانة بالإخصائيين لتحديد أنواع المواد المخدرة.