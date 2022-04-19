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«الداخلية»: القبض على مهربين ومهاجرين غير شرعيين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 أبريل 2022, 11:34 صباحا
«الداخلية»: القبض على مهربين ومهاجرين غير شرعيين
القبض على مهربين ومهاجرين غير شرعيين، 19 أبريل 2022. (وزارة الداخلية)
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أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، القبض على عدد من المهربين والمهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة، دون أن تحدد عدد المقبوض عليهم بالتحديد.

جاء ذلك خلال حملة ينفذها مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية بجهاز المباحث الجنائية للقبض على تجّار البشر ومداهمة أوكارهم، وفق بيان مقتضب صادر عن وزارة الداخلية.

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وأشار البيان إلى أن المقبوض عليهم أخذت أقوالهم وجرى إحالتهم إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.
 

القبض على مهربين ومهاجرين غير شرعيين، 19 أبريل 2022. (وزارة الداخلية)
القبض على مهربين ومهاجرين غير شرعيين، 19 أبريل 2022. (وزارة الداخلية)
القبض على مهربين ومهاجرين غير شرعيين، 19 أبريل 2022. (وزارة الداخلية)
القبض على مهربين ومهاجرين غير شرعيين، 19 أبريل 2022. (وزارة الداخلية)
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