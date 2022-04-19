«الأرصاد» يحذر من هبوط الرؤية غدا في مناطق الغرب بسبب رياح مثيرة للأتربة

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر مناطق غرب البلاد بمنخفض جوي صحراوي غدًا الأربعاء، مصحوب برياح نشطة تتجاوز سرعتها أحيانًا 60 كيلومترًا في الساعة، تثير الأتربة والغبار، وتتسبب في هبوط الرؤية الأفقية.

وقال المركز إن تلك التقلبات يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة على بعض الأماكن، وسيستمر هذا الطقس إلى الخميس، ثم تبدأ الأجواء في التحسن والعودة إلى الاستقرار الجمعة، حسب تنبيه على صفحته في موقع فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

بينما يسود طقس ربيعي معتدل، اليوم الثلاثاء، معظم مناطق البلاد، حسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز.