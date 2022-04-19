Atwasat

أحوال الطقس اليوم: أجواء ربيعية في معظم المناطق

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 أبريل 2022, 10:31 صباحا
أحوال الطقس اليوم: أجواء ربيعية في معظم المناطق
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس ربيعي معتدل، اليوم الثلاثاء، معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، تأثر المناطق الغربية بمنخفض صحراوي بداية من غدٍ الإربعاء، مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة تتسبب في هبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق مع ارتفاع في درجات الحرارة.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، تتحول غدًا إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة، خصوصًا من مساء الغد، تتسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و26 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباحًا على الجبل الأخضر، ومن المتوقع تكوُّن ضباب على المرتفعات الجبلية الليلة وصباح الغد، والرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تقل سرعتها من مساء الغد، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و26 درجة مئوية، ولا تتجاوز 15 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط غدًا، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و31 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و32 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ليفربول Vs مانشستر يونايتد».. قمة من أجل خطف الصدارة أو تقديم خدمة جليلة للسيتي

«ليفربول Vs مانشستر يونايتد».. قمة من أجل خطف الصدارة أو تقديم خدمة جليلة للسيتي
برشلونة يسقط أمام قادش.. ويكرر رقما سلبيا غائبا منذ 19 عاما

برشلونة يسقط أمام قادش.. ويكرر رقما سلبيا غائبا منذ 19 عاما
في بيان حزين.. كريستيانو رونالدو يعلن وفاة مولوده الجديد

في بيان حزين.. كريستيانو رونالدو يعلن وفاة مولوده الجديد
قبل جولة الإعادة مع ماكرون.. فرنسا تحقق في اتهامات لمارين لوبان بالاختلاس

قبل جولة الإعادة مع ماكرون.. فرنسا تحقق في اتهامات لمارين لوبان بالاختلاس
برنامج «كتب ليبية» (5)

برنامج «كتب ليبية» (5)
خلونا نحلموا (الحلقة 5)

خلونا نحلموا (الحلقة 5)
مسلسل «شن الحكاية» (5)

مسلسل «شن الحكاية» (5)
مسلسل «هذا هو» (3)

مسلسل «هذا هو» (3)
الكاسا (الحلقة 3)

الكاسا (الحلقة 3)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (3)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (3)
جريدة أميركية: السعودية أجبرت الرئيس اليمني على الاستقالة واحتجزته في منزله بالرياض

جريدة أميركية: السعودية أجبرت الرئيس اليمني على الاستقالة واحتجزته في منزله ...
كاركاتير خيري - السيادة الليبية

كاركاتير خيري - السيادة الليبية
عشرات الجرحى في السويد خلال احتجاجات ضد حركة يمينية تخطط لحرق نسخ من «القرآن الكريم»

عشرات الجرحى في السويد خلال احتجاجات ضد حركة يمينية تخطط لحرق نسخ من «القرآن ...
بنزيما يتوهج بالأرقام القياسية في «ريال مدريد» عبر معادلة دي ستيفانو والاقتراب من راؤول

بنزيما يتوهج بالأرقام القياسية في «ريال مدريد» عبر معادلة دي ستيفانو والاقتراب ...
الدراما تسبق السياسة: المسلسلات السورية تعود إلى الشاشات السعودية

الدراما تسبق السياسة: المسلسلات السورية تعود إلى الشاشات السعودية
تحدث عن لقاء جمعهما.. قرقاب: «لاثرون» تتبع نجل الدبيبة (فيديو)

تحدث عن لقاء جمعهما.. قرقاب: «لاثرون» تتبع نجل الدبيبة (فيديو)
تعثر دخول باشاغا من تونس إلى طرابلس.. واستنفار في العاصمة

تعثر دخول باشاغا من تونس إلى طرابلس.. واستنفار في العاصمة
قرقاب: الدبيبة طلب التعاقد مع شركة حديثة لتحسين جودة الاتصالات مقابل 47 مليون دولار.. واعتقلت لأني قلت «لا»

قرقاب: الدبيبة طلب التعاقد مع شركة حديثة لتحسين جودة الاتصالات مقابل 47 مليون ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
1280 مولودا جديدا في سرت منذ بداية العام الجاري
1280 مولودا جديدا في سرت منذ بداية العام الجاري
«اللواء 444 قتال» يسترجع 300 رأس غنم مسروقة بطريق المطار
«اللواء 444 قتال» يسترجع 300 رأس غنم مسروقة بطريق المطار
إحالة منحة الدارسين بالخارج عن الربع الأول ورواتب فبراير للبعثات الدبلوماسية
إحالة منحة الدارسين بالخارج عن الربع الأول ورواتب فبراير للبعثات ...
«الحكم المحلي» تبحث صرف الرواتب المتأخرة للشركات الخدمية في سبها
«الحكم المحلي» تبحث صرف الرواتب المتأخرة للشركات الخدمية في سبها
مركز سرت لعلاج الأورام: لم نستلم العلاج الكيماوي منذ أكثر من عام
مركز سرت لعلاج الأورام: لم نستلم العلاج الكيماوي منذ أكثر من عام
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما...
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في ......
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس...
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن شوكولاتة «كيندر»
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن ......
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس...
المزيد
تذبذب أسعار النفط وسط تأثير الصين وإغلاقات الحقول في ليبيا
تذبذب أسعار النفط وسط تأثير الصين وإغلاقات الحقول في ليبيا...
أحوال الطقس اليوم: أجواء ربيعية في معظم المناطق
أحوال الطقس اليوم: أجواء ربيعية في معظم المناطق...
ضبط شخص سرق أجهزة تكييف في مسجد ببنغازي
ضبط شخص سرق أجهزة تكييف في مسجد ببنغازي...
مركز سرت لعلاج الأورام: لم نستلم العلاج الكيماوي منذ أكثر من عام
مركز سرت لعلاج الأورام: لم نستلم العلاج الكيماوي منذ أكثر من......
«الحكم المحلي» تبحث صرف الرواتب المتأخرة للشركات الخدمية في سبها
«الحكم المحلي» تبحث صرف الرواتب المتأخرة للشركات الخدمية في ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط