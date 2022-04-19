أحوال الطقس اليوم: أجواء ربيعية في معظم المناطق

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس ربيعي معتدل، اليوم الثلاثاء، معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، تأثر المناطق الغربية بمنخفض صحراوي بداية من غدٍ الإربعاء، مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة تتسبب في هبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق مع ارتفاع في درجات الحرارة.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، تتحول غدًا إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة، خصوصًا من مساء الغد، تتسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و26 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباحًا على الجبل الأخضر، ومن المتوقع تكوُّن ضباب على المرتفعات الجبلية الليلة وصباح الغد، والرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تقل سرعتها من مساء الغد، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و26 درجة مئوية، ولا تتجاوز 15 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط غدًا، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و31 درجة مئوية.